Министър Трайчо Трайков вече няма кметски правомощия

Със свое решение Столичната Общинска избирателна комисия (ОИК) прекрати предсрочно правомощията на Трайчо Трайков като кмет на район "Средец" заради избирането му за служебен министър на енергетиката. Решението е взето след подадено от Трайков заявление, постъпило по електронната поща до комисията на 18 февруари и заведено с входящ номер на следващия ден. В заявлението Трайков посочва, че е предложен за член на служебния Министерски съвет и ще положи клетва пред Народното събрание. От комисията отбелязват, че искането е подадено от легитимирано лице и отговаря на законовите изисквания.

Снимка: Министерство на енергетиката

Трайчо Трайков е обявен за избран за районен кмет с решение на ОИК от 30 октомври 2023 г., издигнат от местна коалиция "Продължаваме промяната – Демократична България" (Спаси София). В брой 19 на Държавен вестник от 19 февруари 2026 г. е обнародван указ на президента за назначаване на служебното правителство, в което Трайков е определен за министър на енергетиката, съобщава БТА.

В решението на ОИК – Столична е записано, че съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация правомощията на кмет се прекратяват предсрочно при избирането му за министър. Комисията анулира издаденото удостоверение на Трайков като районен кмет. Решението подлежи на обжалване в седемдневен срок чрез ОИК – Столична пред Административен съд – София‑град. Препис от него ще бъде изпратен на Централната избирателна комисия и на председателя на Столичния общински съвет за сведение и изпълнение.

