Вигенин: Здравето ще бъде приоритет в следващия бюджет на ЕС

„Ние, социалистите и демократите в Европейския парламент, допринесохме здравето да бъде приоритет в бъдещия бюджет на Европейския съюз, както по отношение на финансирането, така и на политическото съдържание.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите Кристиан Вигенин, след като Комисията по обществено здраве (САНТ) на Европейския парламент прие с голямо мнозинство своето становище по регламента за създаването на Европейския фонд за конкурентоспособност. Вотът представлява важна стъпка за гарантиране на повече средства за здравеопазване в следващата Многогодишна финансова рамка на Европейския съюз (2027-2034).

Становището е резултат от преговори между политическите групи и отразява постигнат широк компромис с ясно изразени приоритети в областта на здравеопазването. Като докладчик в сянка от името на Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент, активно участие в оформянето на финалния текст взе Кристиан Вигенин.

Сред основните резултати е договореното финансиране от 22,75 милиарда евро за инвестиции, свързани със здравеопазването. Това представлява съществено увеличение спрямо първоначалното предложение на Европейската комисия, което не предвиждаше заделени пари за здравеопазване, и е част от по-широкото настояване на С&Д общото финансиране за здраве в следващата МФР да достигне минимум 35 милиарда евро.

От общата сума 10,05 милиарда евро са пряко насочени към здравния сектор, включително средства за борба с онкологичните заболявания и за Европейския орган за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации. Допълнително 5,5 милиарда евро са предвидени за инвестиции в конкурентоспособността, свързана със здравеопазването.

В същото време се запазва принципът здравето да бъде финансирано и чрез други политики и инструменти на ЕС, включително чрез механизми, свързани със сигурността, управлението на кризи и отбраната, което гарантира по-устойчив и всеобхватен подход към здравните предизвикателства.

Становището предвижда да бъдат финансирани редица политики като превенция, справяне със социални и здравни фактори, намаляване на неравенствата, повече достъп до здравни услуги за хора с увреждания, повече средства за психично здраве и подкрепа за гражданското общество. Заложени са и подходите „Здраве във всички политики“ и „Едно здраве“, както и по-силни връзки между здравеопазването, цифровизацията и готовността при кризи.

В документа се поставя и въпросът за бъдещата структура на финансирането на здравеопазването в Европейския съюз. Предвижда се Европейската комисия да разработи пътна карта за по-съгласувана и цялостна рамка, включително възможността за продължаване на самостоятелната програма за здравеопазване след края на настоящия програмен период.

