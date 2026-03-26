Емил Дечев: Прокуратурата иззе преписката за Теодора Георгиева, разпита и служители на ГДБОП

Имаше образувана преписка в ГДБОП във връзка със сигнала на отстранения европрокурор Теодора Георгиева относно няколко лица, от които тя се е притеснявала, както и за това как е отишла при Петьо Петров - Еврото. Започната беше работа в ГДБОП. Но в един момент Софийска градска прокуратура (СГС) иззе документите. Освен това всички оперативни работници бяха призовани като свидетели и бяха разпитани по образувано следствено дело. Това е прокуратурата на г-жа Емилия Русинова. Това каза служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев в ефира на Нова телевизия.

Силовият министър призова обществото да се събуди. „Тук има явен конфликт на интереси и не може да позволяваме една толкова важна институция да обслужва частни интереси“, каза той.

Дечев се обърна и към водещите да поканят на интервю Русинова. „Не знам защо тя не дава интервюта. Поканете я да обясни“, заяви той.