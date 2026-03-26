Русский мир: Руското МВР ще продава лични данни, за да печели пари. Не може да изнасяш над 100 000 долара в брой

Руското МВР е подготвило законопроект, според който да бъде продавана информация за руски граждани от базата данни на банки и телекомуникационни оператори за 50 рубли по заявка. Документът е публикуван на руския портал за обществено обсъждане на регулаторни правни актове. Очаква се това да увеличи федералния бюджет с приблизително 120 милиарда рубли годишно – парите ще бъдат насочени към работата на Министерството на вътрешните работи.

Ако руското правителство одобри законопроекта, неговото решение ще влезе в сила на 1 септември 2026 г. и ще остане в сила 6 години.

Междувременно, от 1 април, 2026 година, на руските граждани е забранено да изнасят рубли в брой на стойност над 100 000 долара от Русия към Евразийския икономически съюз. Съюзът включва Русия, Беларус, Казахстан, Армения и Киргизстан. Това вече е подписано като указ от руския диктатор Владимир Путин.

Според новия закон и указа, от 1 май е забранено изнасянето на рафинирани златни кюлчета с тегло над 100 грама, освен през международните летища в Москва (Внуково, Домодедово, Шереметиево) и Владивосток (Кневичи).

