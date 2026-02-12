Подводен архив: Откриха римски кораб на 1600 години в Италия

Край бреговете на Италия, по време на рутинен морски патрул, служители на реда откриха на дъното на Йонийско море добре запазен древен римски товарен кораб, на около 1600 години. Находката, която беше пазена в тайна в продължение на няколко месеца поради риск от плячкосване, беше официално обявена едва след като бяха отпуснати средства за нейното проучване. Това съобщава „Индипендънт“.

Откритият римски кораб в Италия

Това е търговски кораб „oneraria“, предназначен за превоз на насипни товари в Средиземно море. Корабът е открит през юни 2025 г. по време на планиран патрул от италианската финансова и митническа полиция Guardia di Finanza близо до Галиполи в региона Апулия, на брега на Тарантския залив. Служители на реда са регистрирали аномалия на морското дъно, използвайки бордово оборудване, и са изпратили водолази на мястото.

Проучването потвърди, че на дъното се намира голям римски кораб с десетки добре запазени амфори. Според експерти корабът датира от късния римски период, вероятно IV век сл. Хр., и е възможно да е дошъл от Северна Африка. Части от корпуса са останали непокътнати, а товарът е практически невредим.

След откритието обектът е поставен под дискретно, но постоянно наблюдение. Между полицията и властите, отговорни за културното наследство, е подписано споразумение за поверителност, докато се оценява значението на обекта. Наблюдението е координирано от регионалния археологически орган, отговарящ за провинциите Бриндизи, Лече и Таранто.

Периодът на секретност приключи, след като Италианският Висш съвет за културно наследство се съгласи да отпусне 780 000 евро за пълно научно проучване и дългосрочна защита на обекта.

През следващите месеци археолозите планират да проведат подробно неинвазивно проучване на кораба. По-специално, те ще използват фотограметрия и лазерно сканиране, за да създадат точен триизмерен дигитален модел на кораба и неговия товар, без да се намесват в структурата на паметника.

Амфорите и конструкцията на кораба ще бъдат анализирани, за да се идентифицират производствени центрове, търговски пътища и технологии за корабостроене от късната Римска империя. Маркировки или надписи върху товара могат да помогнат за проследяване на движението на стоките през Средиземно море. Едва след приключване на проучванията ще бъде взето решение дали някои от амфорите да бъдат извадени за консервация и евентуално показване.

Археолозите наричат ​​находката близо до Галиполи не „заровено съкровище“, а подводен архив, който би могъл да хвърли светлина върху търговията, храната и ежедневието в Римската империя преди близо 1600 години.

