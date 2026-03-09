Властта се пази зад бента на омертата: Крум Зарков за диванчетата на Петьо Еврото

Бившият служебен правосъден министър и настоящ лидер на БСП-Обединена левица Крум Зарков горещо коментира в ефира на Нова телевизия сигнала на българския европрокурор Теодора Георгиева срещу партиен лидер и срещу Борислав Сарафов, който вече незаконно изпълнява функциите на главен прокурор близо 3 години и бе наречен от няколко съдебни състава "Г-н Никой". Още: Българският европрокурор се оплака на Янкулов за натиск от политик, санкциониран по "Магнитски"

„Има системен проблем на завладяване на една институция – прокуратурата. Когато функционира по този начин държавното обвинение, то нито един български гражданин не може да бъде уверен, че ще има разследване, когато бъде обвинен. Властта се пази зад бента на омертата – власт, която бидейки делегитимирана, запазва своята реална и репресивна сила през канапетата на Пепи Еврото“, коментира Зарков.

Той заяви, че има надежда тези, които са заплашвани от компромати и които са се озовали по канапетата и са били записвани, да знаят, че щом има нещо за тях, то ще излезе и да разберат веднъж завинаги, че единствената им защита е публичността.

Кой е началникът и кой е политическият властелин?

Крум Зарков добави, че системата на завладяната държава не може да бъде удържана повече, но може да се опита да се прегрупира. „Усилията на служебното правителство трябва да бъдат подкрепени в тази посока. За две седмици направи две важни неща. Първо служебният кабинет позиционира Министерство на правосъдието срещу Борислав Сарафов. Второ - активира единствената процедура, която е налична във ВСС за смяната на Борислав Сарафов“, допълни лидерът на БСП.

Според него атакуваните хора имат няколко средства за защита: институционално и обществото мнение. „Борислав Сарафов знае най-много от всички и на него трябва му се предостави думата. Сарафов да каже кой е началникът, кой е политическият властелин, както и как работи тази система“, призова Зарков. Той смята, че Сарафов знае, че няма щастлив край на неговата история.

Крум Зарков коментира и бъдещето на БСП-Обединена левица и е сигурен, че партията се е освободила от „БСП-Ново начало“, както и че ще влезе в следващия парламент.

„Моята номинация за лидер на БСП тръгна отдолу, защото вълната, която се вдигна е твърде силна. След конгреса проведохме два национални съвета, а ние наредихме първи листите си и направихме това, което казахме – че хората, които взимат решенията на върха на партията, няма да са в листите. Ние работим с разбирането, че статуквото и мафиотизираната държава се опитва да проникне. Както след всяка болест, имунитетът изисква време да се възстанови“, каза още Крум Зарков.

