"Галъп" с любопитна прогноза ще има ли Румен Радев мнозинство в следващия парламент

Ако изборите бяха днес, пет партии биха влезли в парламента, а формацията около бившия президент Румен Радев би спечелила с около 10% преднина. Това показват данните от новото националното представително проучване на "Галъп интернешънъл болкан", проведено в периода 10 - 28 февруари сред 800 респонденти.

Изследването

Данните от изследването показват, че коалицията "Прогресивна България" около Радев получава висока първоначална подкрепа, но недостатъчна засега за самостоятелно парламентарно мнозинство - 29,8%.

Като втора политическа сила се класира ГЕРБ-СДС с подкрепата на 19,6% от заявилите, че ще гласуват. Още: Димитър Ганев: Радев ще остане дистанциран в кампанията

"Формацията на Бойко Борисов съхранява стабилността на своето електорално ядро. Евентуалното скъсяване на разликата с първата формация ще зависи преди всичко от ефективността на предизборната кампания", отбелязват в анализа си от "Галъп".

Третата позиция, но в низходяща тенденция, заемат ПП-ДБ - 11.0%.

Социолозите посочват, че влияние за спада в подкрепата за формацията оказват скандалите около случая "Петрохан" и асоциирането на формацията със служебното правителство - събития, които доминираха в публичната среда в периода на провеждането на проучването. Още: Демерджиев остави отворен въпроса ще бъде ли кандидат от "Прогресивна България"

От "Галъп" все пак отчитат, че евентуална мобилизация на протестен вот би могла да надгради настоящия резултат.

Непосредствено след тях е ДПС с подкрепа от 10,9% от решилите за кого ще гласуват.

Последната политическа сила, която се класира твърдо над чертата за влизане в парламента, е "Възраждане" с подкрепа от 6%. Партията на Костадин Костадинов отчита сериозен спад на фона на появата на Румен Радев на политическия терен.

Под чертата остават 3,3%, БСП-Обединена левица - 2,9%, ИТН - 2,8% и "Величие" - 2,2%. С 1% от гласовете АПС остава извън състава на бъдещото Народно събрание, ако изборите бяха сега.

За друга партия биха гласували 4,3%, а 2,7% биха дали гласа си за опцията "Не подкрепям никого". 2,1 на сто заявяват, че смятат да гласуват за независим кандидат.

Около 51% от всички респонденти заявяват, че ще гласуват на предстоящите избори.