Военният министър за атаките в Черно море: Пак няма яснота, но вече си мисли, че са от Русия

"Няма яснота по отношение какви са дроновете, но имаме по-различна ситуация. Няма логика украинците да удрят собствените си кораби. Поради тази ситуация очакването е, че дроновете са били от руска страна", каза министърът на отбраната Димитър Стоянов пред медиите преди заседанието на Комисията по отбрана във връзка с новите атаки срещу търговски кораби в икономическата зона на България в Черно море.

Министърът отговори дали ще се наложи конвоиране на търговските кораби от ВМС на държавите от НАТО в Черно море или да се осигури дроносъпровождане на търговските кораби. Димитър Стоянов уточни, че няма как да се извършва такова от българските ВМС в международни води, а само в териториални. "По отношение на това дали може да има подпомагане от страна на дронове - принципно да, но за страните, които имат такава техника. Това, което правим е, че ще разположим допълнителна две безпилотни летателни системи", добави още Стоянов.

Той добави, че е провел разговори с министрите на отбраната на Турция и на Румъния и са се договорили за по-добра осведоменост, своевременно подаване на информация и разбиране с общополитическа декларация.

"Черно море така или иначе се е превърнало в зона от конфликта и е необходимо да се набележат допълнителни мерки. Предвидили сме да организираме в най-скоро време среща между министерствата на отбраната с участието на министрите на отбраната и началниците на отбраната на трите страни", коментира още Стоянов.

Подробности за атакуваните кораби в Черно море

Българският министър уточни, че малко след 1 ч. е подаден сигнал за атака с дронове от кораба HS DIGNITY, който потъна край Крапец, а впоследствие в 1,28 ч. е подаден сигнал за помощ от втория кораб, който е на 17 мили югоизточно от Варна.

"Корабът край Крапец изключително бързо потъна, което означава мощна атака с надводни дронове. От 16-членен екипаж, са намерени 6 човека и са спасени. Останалите продължават да се издирват", каза Стоянов. От думите му стана ясно, че два хеликоптера "Кугър" са се отправили в района на инцидента с кораба HS DIGNITY. Извършили са оглед, не са открили следи от екипаж във водата.

Относно кораба "Челси - 3", министърът уточни, че екипажът е наброявал 16 души - украинци и азербайджанци и е пътувал под флага на Малта, но е бил собственост на Украйна. Те обаче са спасени. ОЩЕ: Украйна избухна за поразените кораби: Русия удря почти в България, умишлено пренебрегва живота на хората