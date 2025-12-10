"Вън Пеевски и Борисов от властта": Хиляди на протест в София (ВИДЕО)

Пореден масов протест събра граждани на площад "Независимост" тази вечер от 18:00 часа под мотото "Оставка. Вън Пеевски и Борисов от властта". Денят започна с напрежение – парламентът обсъждаше повече от 4 часа внесения от "Продължаваме промяната - Демократична България" вот на недоверие заради икономическата политика на кабинета. От разискванията стана ясно, че четирите партии, стоящи зад управлението, ще гласуват против свалянето на правителството.

Демонстрациите тази вечер обхвана десетки градове у нас и в чужбина.

Днешният протест е третият в последните седмици, след демонстрациите на 26 ноември и 1 декември. Първоначално те започнаха като реакция срещу опита за промени в данъчно-осигурителното законодателство, прокарани без реален дебат, но бързо прераснаха в искания за оставка на кабинета "Желязков" и оттегляне на Борисов и Пеевски от обществено-политическия живот у нас. Протестът днес протече без шествие.

21:20 ч. - Организаторите обявиха края на протеста, който този път ще е без шествие. Малко преди да закрият програмата на демонстрацията, те призоваха хората да останат бдителни, защото провокатори "са се слели" с протеста. Пред Министерски съвет има маскирани лица, видя Actualno.com.

21:15 ч. - ПП-ДБ се заканиха с още по-голям протест, ако оставката на правителството не бъде гласувана на 11 декември (ВИДЕО)

21:00 ч. - Жител на Плевен обяви пред протестиращите, че са оставени месеци наред без вода, но няма и „1 лев по сметката на Община Плевен за ремонт на тръби“. Управляващите са дали обещания, но „са кръгла нула“, заяви той. „Не дойдох да искам оставка, дойдох да искам съд и прокуратура за всички, които ни доведоха дотук!“.

Драго Алексиев – един от основателите на гражданско сдружение „Контракорупция“ – обяви: „Дами и господа, добре дошли на най-големия протест в България!“. Той заяви, че днешните протести са различни от 2013 г. – „за първи път в историята на България поколението Z отказва да емигрира!“.

20:20 ч. - Вижте как се развиват протестите в страната.

20:00 ч. - Полицията спира и проверява граждани, които приличат на провокатори, още преди да влязат в тълпата от протестиращи срещу правителството в София тази вечер, 10 декември. Това видя репортер на Actualno.com на мястото на демонстрацията: Полицията проверява потенциални провокатори на протеста, студенти бранят банер срещу "мафията" в СУ.

Снимка: Ивайло Илиев, Actualno.com

Александър Танев от сдружението на студентите, който е студент по специалност „Право“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, междувременно обяви пред протестиращите, че на балкона на СУ виси огромен банер с надпис "Студенти против мафията". "Нашият колега стои сега там, в аулата на Софийския университет. Наложи се да нахлуя в аулата, когато там имаше конференция. Искам да се извиня от името на сдружението, че създадохме стрес и нахлухме. Но личното ми мнение е, че веднага трябва да направим всичко възможно, за да си спасим страната. И сега колега от нашия факултет - Владо, седи в аулата и пази банера от охраните. Момчето ми каза: "Аз ще стоя тук, колкото трябва, за да стои този банер на балкона на СУ и всички да го видят". И най-накрая да разберем, че студентската общност е будна. Тя не само е будна, тя е смела и ще даде всичко възможно, за да си спаси държавата!", обяви под възгласите на демонстрантите Танев.

19:30 ч. - Джем Юмеров от Actualno пред протеста: Гордея се, че съм етнически турчин. Джем означава "обединител" - обединявайте се, българи!

Снимка: Ивайло Илиев, Actualno.com

19:10 ч. - Група "Ахат" се включи в протеста. "Ако нещо зависи в тази държава, то зависи от нас. Ние трябва да се преборим срещу тази мафия, която трови живота ни толкова години наред. От нас зависи България да е по-красива за тези, които идват след нас", заяви легендарният вокалист Звезди.

19:00 ч. - Организаторите на протеста излъчиха видеообръщения на хора от малцинствени групи, които обявяват, че са използвани от Делян Пеевски и че той не може да ги представлява, както твърди. На сцената излезе и българка от турски произход, която заяви: "Няма да позволим да откраднете нашето бъдеще". Тя добави, че вместо "интеграция" малцинствата получават "социална кастрация".

18:50 ч. - „Много сме, силни сме!“, обърна се председателят на ДСБ, част от ПП-ДБ, Атанас Атанасов.

„Трябва да си върнем държавата! Управляващите арогантно потъпкват правилата в нашата държава. Узурпираха регулаторите, наслагаха си там калинките, за да може да им обслужват корупционните схеми. След това казаха, че ще внесат „единствения възможен бюджет“. И след като вие излязохте и им казахте, че не харесвате този бюджет, те казаха, че имало и друг. Вие сте нашата сила, заедно трябва да променим България. Няма връщане назад!“, заяви Атанасов.

Той отправи предложение към ГЕРБ-СДС, БСП, ИТН и „ДПС-Ново начало“: „Днес имаше дебат по вота на недоверие, утре трябва да се гласува. Моето предложение е следното – нека управляващите да направят един коледен подарък на България, на вас, и утре да гласуват „за“ вота на недоверие. Оставка!“.

Снимка: Ивайло Илиев, Actualno.com

18:30 ч. - Водещият на протеста се обърна директно към санкционирания за корупция Делян Пеевски с ирония: "Сорос изпрати мен и вас да излъжем всички колко не е хубава онази с***я, дето всяка вечер я гледаме, искаме или не. И ни обяснява ние какви сме, какви не сме, какъв е той и т.н. Няма нужда да питам дали знаем какво правим тук. Знаем ли какво правим тук? Защото вчера видяхме хора на други протести, които май не бяха много сигурни какво правеха там", каза той във връзка с контрадемонстрациите на "ДПС-Ново начало" под надслова "Не на омразата!".

След това Невена Пейкова изпълни парчето си "Когато па-, когато па-дне Пеевски", а хилядите на площада пригласяха.

18:00 ч. - хиляди граждани вече се събират в пространството между Министерски съвет, Партийния дом и президентството.

17:00 ч. - още преди официалния старт на демонстрацията градусът на недоволството се повиши. Малко преди 17:00 ч. десетки студенти се събраха пред Ректората на Софийския университет "Свети Климент Охридски" и НАТФИЗ за да поискат оставката на кабинета. Те скандираха "Много сме, силни сме" и "Мафията вън", а заедно изпяха и песента с реда "Когато падне Пеевски, не искам аз да съм отдолу, за да не падне върху мен". Полицията вече е разположена между Народното събрание и Софийския университет, където има множество униформени, патрулки и бусове на жандармерията. Към момента движението не е ограничено.