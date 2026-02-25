Временен кмет поема район "Средец"

Столичният общински съвет (СОС) предстои да избере Александър Петков за временно изпълняващ длъжността кмет на район "Средец", става ясно от дневният ред за утрешното заседание. Вносител на доклада е председателят на СОС Цветомир Петров. Столичната Общинска избирателна комисия (ОИК) прекрати предсрочно правомощията на Трайчо Трайков, като кмет на района на 19 февруари, заради избирането му за служебен министър на енергетиката.

Цветомир Петров мотивира предложението си за избор на временно изпълняващ длъжността кмет на "Средец" с това да не се допуска правен вакуум, в който районната администрация да не може да функционира и оттам да се създаде реална възможност за нарушаване на законни права и интереси на гражданите на района, до провеждането на частични местни избори и полагането на клетва на новоизбрания кмет. Той отбелязва, че с допускане на предварителното изпълнение на решението се цели създаване на административна сигурност и устойчивост в управлението на района, дори и в условията на частични местни избори за районен кмет.

"При забавяне на неговото влизане в сила, ще стане невъзможно за определен период от време, докато бъдат проведени съответните избори и новоизбраният кмет положи клетва, районната администрация да функционира пълноценно и в условията на правна и административна сигурност, като освен това ще се създадат предпоставки за настъпване на неблагоприятни правни последици и за нарушаване на законните права и интереси на гражданите в район "Средец", отбелязва председателят на СОС.