"Направо да идват с белезниците": Земеделският министър с призив към прокуратурата (ВИДЕО)

Бих искал да кажа на прокуратурата направо да идват с белезниците, че ако знаят колко работа съм възложил на Инспектората и на вътрешния одит, лошо ще им стане. Този призив отправи служебният министър на земеделието Иван Христанов в профила си във Facebook. Повод за тези негови думи стана проверката, която прокуратурата е започнала срещу служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев, защото е изискал документи във връзка с "Петрохан". "В общи линии човекът си върши работата и това е проблем", каза той.

Припомняме, че вчера от прокуратурата съобщиха, че двама високопоставени представители на МВР са подали сигнал за упражнен натиск от страна на служебен министър на вътрешните работи Емил Дечев.

