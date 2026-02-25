Лайфстайл:

За да изплува: Румъния съкращава ударно 10% от държавните си служители

Румъния предприема нови мерки в стремежа си да намали най-големия бюджетен дефицит в Европейския съюз.

Широкото коалиционно правителство на страната одобри постановление, с което ще бъдат съкратени работни места и държавни разходи в публичната администрация, съобщава Ройтерс.

Така например кметствата ще съкратят 12 794 работни места най-късно до 2027 г., докато в цялата публична администрация мерките ще елиминират приблизително 10% от ефективно заетите работни места.

Спестяване на стотици милиони евро

Целта на тези съкращения е да бъдат спестени 1,6 милиарда леи (310 млн. евро) през 2026 г. и 3 милиарда леи (около 580 млн. евро) от 2027 г., каза министърът на регионалното развитие.

В местната власт имат известна свобода на действие - кметовете могат да изберат да отложат съкращенията на работни места до 2027 г., стига да намалят разходите за заплати с 10% тази година.

Съкращенията на работни места и разходи, които вече бяха направени от централното правителство миналата година, ще се отчитат в общите съкращения, каза още министърът, цитиран от Ройтерс.

Изключение по отношение на спазването на условията се прави за държавните болници, военните и работните места в националната сигурност, предаде БНР.

Трудните ходове на властта

След като дойде на власт през миналия юни, коалиционното правителство в Румъния преживя 6 вота на недоверие, предимно заради увеличения на данъците и съкращения на разходите, насочени към намаляване на най-големия бюджетен дефицит в ЕС и запазване на инвестиционния рейтинг на дълга на Румъния.

Но четирите партии в коалицията се затрудняват да се споразумеят за съкращения на работни места и бюджетът за 2026 г. все още не е одобрен.

Румънският премиер Илие Боложан заяви, че кабинетът ще внесе бюджет в парламента следващата седмица.

По план румънското правителство трябва да продължи да намалява дефицита от над 9% от БВП през 2024 г. до целта за тази година от 6,2%, като го регулира до европейския таван от 3% до края на десетилетието.

Вчера властта одобри серия от схеми за подкрепа, стимули, държавна помощ и данъчни облекчения в подкрепа на икономическия растеж с общо въздействие от приблизително 5 милиарда евро до 2032 г.

Икономиката на Румъния изпадна в техническа рецесия в края на миналата година.

Десислава Любомирова
