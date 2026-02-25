Заради кукерски събор: Затварят пътя в Широка лъка

На 1 март - неделя, от 11 ч. до 12:30 ч. ще бъде ограничено движението в участък от път III-866 в с. Широка лъка, за провеждане на традиционния кукерски събор “Песпонеделник“.

Шофьорите на всички моторни превозни средства ще изчакват на място. При необходимост ще се осигурява преминаването на автомобили със специален режим на движение.

Служители на “Пътна полиция“ ще регулират трафика и ще оказват съдействие на шофьорите.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

