Край на обикалянето по гишета: Едно от най-изискваните удостоверения отива в историята

Едни от най-често изискваните удостоверения, които карат гражданите да обикалят по гишета и институции, са на път да отпаднат. Законодателните промени трябваше вече да са приети, но макар и със закъснение, подготовката им продължава. Това става ясно от отчета за изпълнението на мерките, одобрен на едно от последните заседания на кабинета "Желязков".

Стратегията за ограничаване на административната тежест залага на т.нар. принцип "епизод от живота". Чрез него процедурите се подреждат около 11 ключови житейски събития - раждане, смяна на адрес, получаване на свидетелство за управление на МПС, покупка и продажба на автомобил, сделки с имоти, започване на работа, стартиране или прекратяване на бизнес, сключване на брак и други. Идеята е гражданите да бъдат освободени от ролята си на посредници между различните ведомства. Вместо да разнасят документи на хартия, институциите ще обменят необходимата информация служебно. Още: Съветът за административна реформа заседава: На фокус са общините

Административна реформа

Преди да се пристъпи към премахване на конкретни удостоверения, е направен преглед на нормативната уредба, която ги изисква. Анализът вече е приключил, а проектът за изменения в Закона за гражданската регистрация е в заключителна фаза преди публикуване за обществено обсъждане. Очаква се чрез него да бъдат променени и редица специални закони, които в момента изискват представянето на две основни удостоверения - за раждане и за постоянен адрес.

Една от предвидените мерки въвежда електронно съобщение за раждане. Болниците ще подават данните към Националната здравноинформационна система, която ще ги препраща към националната база данни "Население". Там ще се генерира ЕГН на новороденото, след което информацията ще се връща обратно към лечебното заведение. Самото удостоверение за раждане ще отпадне, като данните от акта ще се обменят по електронен път между институциите. Хартиен документ ще се изисква само в изключителни случаи.

Подобен подход се предвижда и за удостоверението за постоянен адрес. Информацията ще се предоставя служебно чрез системата за обмен на справочна и удостоверителна информация RegiX, до която вече имат достъп всички компетентни институции. Промените са част от подготвяния, но все още непубликуван законопроект за изменения в Закона за гражданската регистрация. С тях местните власти ще бъдат задължени да поддържат данните актуални в реално време. Още: Тайни клиенти на държавата доказват, че администрацията още не променя бюрокрацията

Служебната проверка ще обхване и част от документите, изисквани при издаване на шофьорска книжка. Данните за преминат курс по първа помощ към БЧК вече ще се удостоверяват електронно, след като регистърът на организацията е свързан със системата за обмен. По същия начин ще се проверява и завършен най-малко първи гимназиален етап на средно образование. Предвиждат се изменения и в двата закона в сферата на образованието - за училищното и за висшето, с които да отпадне изискването за представяне на диплома, когато тя може да бъде установена служебно. Планира се и въвеждане на електронна карта за физическата годност на водачите, която ще замени медицинското удостоверение на хартия, като данните ще се изпращат към МВР от личните лекари чрез Националната здравноинформационна система.