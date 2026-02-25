"Булгаргаз“ поиска ново поскъпване на природния газ

Изпълнителният директор на "Булгаргаз“ Веселин Синабов обяви днес, че от държавното дружеството предлагат за март цена на природния газ от 32,60 евро за мегаватчас (MWh) без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Синабов участва в откритото заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), на което беше обсъдено предложението на доставчика за цената на газа следващия месец.

По-малко от първоначално поисканото поскъпване

Първоначалната цена, която "Булгаргаз“ заяви за март, беше 32,85 евро, но днес Синабов обяви, че дружеството предлага да е по-ниска. Той се мотивира с намаление на заявките за доставки на някои от клиентите за март.

КЕВР утвърди цена на природния газ за февруари в размер на 32,30 евро за мегаватчас без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това означава, че предложената днес от "Булгаргаз" цена за март е по-висока с 0,93 на сто.

За сравнение, през март 2025 г. цената, на която дружеството продаваше природния газ, беше 87,58 лева или 44,79 евро за мегаватчас, т.е. предлаганата цена за март т. г. е с 36,35 на сто по-ниска.

Предстои КЕВР да вземе окончателно решение за цената на природния газ през март на закрито заседание на 27 февруари.

