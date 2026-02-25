Депутатите изслушват вътрешния министър за натиск по случая "Петрохан"

Парламентът ще изслуша служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев и ръководни представители на Министерството на вътрешните работи заради появили се твърдения за оказван натиск по случая "Петрохан". Точката е включена като втора в дневния ред по предложение на парламентарната група на "Има такъв народ".

Преди ден прокуратурата обяви, че е започнала проверка срещу вътрешния министър по сигнал на "Има такъв народ". В отговор на казуса парламентът реши да изслуша Дечев и представители на професионалното ръководство на МВР.

В пленарната зала се очаква да присъстват директорът и заместник-директорът на Главна дирекция "Национална полиция" Захари Васков и Иван Маджаров, както и главният секретар на МВР Мирослав Рашков. Поканени са и служители на ГДНП - Миглена Радева, Невелин Колев и Ангел Папалезов. Още: Прокуратурата: Висши служители на МВР съобщиха за натиск от служебния министър

Програмата на парламента

Работата на Народното събрание ще започне с обсъждане на ветото на президента върху промените в Изборния кодекс. Депутатите вече удължиха работното си време до изчерпване на първите четири точки от програмата.

В програмата за четвъртък бе включено и изслушване на служебния премиер Андрей Гюров, както и на служебните министри на отбраната, транспорта и външните работи, заедно с изпълнителния директор на летище "Васил Левски" - София. Темата е присъствието на военни самолети на САЩ на територията на летището, като искането е внесено от проруската партия "Възраждане". Още: Кабинетът иска смяна на главния секретар на МВР (ВИДЕО)

Утре парламентът ще разгледа на второ четене и промени в Закона за достъп и разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.