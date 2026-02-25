Затвор за мъж след провокативна фотосесия пред масов гроб в Босна (СНИМКА)

Окръжният съд в босненския град Бихач осъди 28-годишен мъж на шест месеца затвор за провокативни действия, извършени чрез показване на четнически символи и иконография до масов гроб на жертви от последната война в Босна и Херцеговина, предаде хърватската медия "Индекс". Драго Тенджерич от Босанска Градишка е признат за виновен в подбуждане към национална, расова и религиозна омраза. Той е осъден на условна присъда от една година затвор на първа инстанция, но на втора инстанция присъдата му е заменена с шест месеца затвор.

Осъденият Тенджерич няма право да обжалва присъдата, но няма да се наложи да влезе в затвора, ако реши да плаща по 50 евро за всеки ден от присъдата. ОЩЕ: Връзката между Русия и Сърбия: Паравоенните лагери за разпространение на омраза и шпионаж в Европа

Какво точно е направил?

През януари 2023 г. в района на Ланище близо до Ключ в северозападна Босна осъденият е направил снимка до плоча, отбелязваща масовия гроб Ланище 1.

На снимката той бил с вдигнати три пръста и вдигната риза, така че да се виждат татуировките, нарисувани на гърба му, с фигурите на четническите военнопрестъпници от Втората световна война Драголюб Михайлович и Момчило Джуич.

Mladić pokazivao četničke tetovaže kraj masovne grobnice u BiH. Dobio 6 mjeseci zatvora - https://t.co/sdJTFhNUli https://t.co/sLNE56FjoG — Kopaonički Glog (@RogatiJarac) February 24, 2026

Подробности за масовия гроб

Гробът е мястото, където членове на босненската сръбска армия са убивали и погребвали цивилни от околните села на община Ключ, които преди това са задържали през 1992 г. По време на ексхумация, проведена след войната, в гроба Ланище 1 са открити телата на 188 жертви. ОЩЕ: Сръбска провокация на мемориала в Сребреница (СНИМКА)