"Възраждане" ще събират подписи за оставката на Киселова

"Обявяваме, че започваме консултации с парламентарните групи, които са извън управляващото мнозинство на ГЕРБ и ДПС за събиране на нужните и необходимите по правилник 80 подписа, с които да внесем искане за сваляне на Наталия Киселова от поста за системно неизпълнение на нейните задължения", каза Петър Петров от "Възраждане" пред медиите в парламента. Според него Киселова изпълнява заръките на управляващото мнозинство и отказва да разпределени три законопроекта на водещата комисия и от проруската партия няма да се примирят с това.

Става въпрос за законопроектите, с които се отнемат правомощията на президента за назначаване на шефовете на службите.

Кворумът

Петър Петров коментира и липсата на кворум в парламента. "Кворумът е задължение на така нареченото управляващо мнозинство. Само ще ви напомня, че председателят на Народното събрание разписа лично всички команидровки и делегации. "Възраждане", разбира се, когато не се регистрира, няма кворум", добави още той.

Припомняме, че заседанието на Народното събрание вече втори ден се проваля, поради липса на кворум, като отговорът от страна на управляващите е, че има много командировки в чужбина, като голяма част от депутатите от опозицията стоят в зала и не се регистрират, защото отказват да осигурят кворума на властта. ОЩЕ: Депутатите няма да работят днес, в парламента няма кворум