Депутатите няма да работят днес, в парламента няма кворум

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова сложи край на днешното пленарно заседание, след като два пъти бе направена проверка на кворума, но и в двата случая не се събра необходимият брой народни представители.

Събитията се развиха още в първите минути след началото на заседанието. По искане на Асен Василев от "Продължаваме промяната – Демократична България" беше проведена първата проверка на кворума. Причината беше негово предложение за включване на допълнителна точка в седмичната програма. При регистрацията стана ясно, че в залата няма достатъчно депутати, за да се премине към обсъждане и гласуване. Затова беше дадена 15-минутна почивка, с надеждата народните представители да се съберат в пълен състав. Още: "Борисов търси да задоволи недоволния си електорат от това, че Пеевски му превзема партията": Божанов за управлението

Липса на кворум

След прекъсването председателят на парламента отново разпореди проверка. Резултатът обаче не се промени – регистрираха се едва 110 народни представители, което е под минималния праг, необходим за провеждане на заседание. Така Киселова обяви официално закриване на днешното пленарно заседание, подчертавайки, че без кворум парламентът не може да работи.

Следващото редовно заседание е насрочено за утре сутрин от 9:00 часа. Очаква се да видим дали тогава народните представители ще се явят в достатъчен брой, за да бъде възстановена нормалната работа на парламента и да се разгледат въпросите, заложени в програмата.