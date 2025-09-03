За Киселова има проблем с правосъдието и борбата с корупцията, но "без да я делим на наша и ваша"

"Апатията към политиката показва, че не трябва да се злоупотребява с правото на протест, за да се търсят политически дивиденти, а политика да не се прави върху страховете на хората". С тези два призива се обърна председателят на Народното събрание доц. Наталия Киселова в началото на първото заседание от есенната пленарна сесия.

Преди политическите декларации за старта на новия сезон, първата сред равни се обърна към депутатите и ги призова да осъзнаят отговорността, която имат към българските граждани.

"Предизвикателствата пред българското общество и държава са сериозни - социално неравенство, неефективно правосъдие, борба с корупцията, без да я делим на наша и ваша, демографска криза, качество на образование, липса на достъпно здравеопазване извън големите областни центрове, икономическо и социално развитие на страната, което искаме, динамика на международните отношения", обясни Киселова и по повод подготвяните протести срещу властта.

Минути по-късно с думите на Киселова се съгласиха депутатите на Делян Пеевски, които в своята декларация споделиха подобни мотиви - "Нека си протестират": ДПС-НН говори за напояване, пожари и болести по животните, но не и за антикорупция.

Да си протестират

"Огромната гражданска енергия, която намери израз в протести и изисква конкретни решения и отговорност, а не партийна аритметика, която да се дължи на рейтинг. Очакванията на нашите сънародници очакват реални действия и аргументирани предложения. Политика не се прави, за да се оцелее чрез рейтинг на който и да е партиен проект или лидер, не се прави като игра със страховете на хората, а с отговорност, почтеност и отчет за реалните проблеми на българските граждани, общини и бизнес", обясни още председателят на парламента в декларацията си преди началото на политичечския сезон.

