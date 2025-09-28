"За петимата премиери и многото господари": Божанов каза ще подкрепи ли ПП-ДБ шести вот на недоверие

„Напрежение в управляващите има и се вижда. Напрежението се усили след вота на недоверие, но опитът на Бойко Борисов да признае за петимата премиери, е опит да замаже кой е реалният премиер – и това е Делян Пеевски“. Това заяви пред БНР съпредседателят на Да, България и народен представител от ПП-ДБ Божидар Божанов. Още: "Борисов търси да задоволи недоволния си електорат от това, че Пеевски му превзема партията": Божанов за управлението

По думите му правителството не върши нищо за хората и започва да се трупа един гняв от това, че властта се упражнява нелегитимно и това се признава. „Къде и кога това нещо ще ескалира никой не може да предскаже, но реалната причина под напрежението и под гнева на хората, е нелегитимното упражнява на власт от контрола на Делян Пеевски в съдебната власт през Висшия съдебен съвет“, коментира Божанов.

Санитарният кордон отново стои на дневен ред

Според него, ако Борисов е искал да се еманципира от Пеевски, е имал възможност на два пъти – при ротацията в кабинета Денков/Габриел и чрез санитарния кордон. „Пеевски е човек, който няма заден ход – мачка и гази наред, но е вредно за страната по много начини. Пеевски търси ескалация на протестите“, посочи Божанов.

Той изтъкна, че санитарният кордон около Делян Пеевски е бил разкъсан от ГЕРБ, БСП и ИТН. „Никога няма да бъде късно за санитарен кордон, така че при всяка следваща политическа възможност, трябва да се върнем в хипотезата на санитарен кордон“, каза Божанов.

Той подчерта, че ПП-ДБ няма да подкрепи шести вот на недоверие на „Възраждане“ за водната криза. „Не трябва да се прекалява с честотата за искане на вотове на недоверие, защото те ще девалвират и няма да свършат работа“, каза още народният представител.

