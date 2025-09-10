"Заделен е рекорден европейски бюджет за България": Евродепутатите на ГЕРБ заговориха за "чудо" с ПВУ

България има шанс за "чудо" с усвояването на средствата по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), като може да се достигнат нива от 70 до 80% получени средства от Европейската комисия, а за страната ни е заделен рекорден европейски бюджет. Това стана ясно от съвместен брифинг на българските евродепутати от Европейската народна партия (ЕНП) Андрей Ковачев, Андрей Новаков и Емил Радев пред репортер на Actualno.com и български медии в Европейския парламент в Страсбург.

"След години хаос трябва да спасяваме колкото е възможно повече спасяеми проекти. Правителството полага големи усилия по ПВУ, внесени са 23 закона от правосъдното министерство, които могат да спасят поне част от проектите", подчерта Ковачев. "България ще бъде една от най-облагодетелстваните държави от европейския бюджет, ако си свършим работата като управление - заделен е рекорден ресурс от страна на Европейската комисия", каза още той.

Още: "България в еврозоната е приключена тема на ниво Европа, въпросът е да няма провал в София": Радан Кънев с питания към кабинета

Рекордният бюджет и реформите

На въпрос на Actualno.com дали Европейската комисия е склонна да снижи критериите си за част от реформите с цел за "възнагради" политическата стабилност у нас с кабинета на Росен Желязков - теза, която колегата им в ЕНП Радан Кънев сподели в интервю пред Actualno.com, евродепутатите обясниха:

"За последните 8-9 месеца процентът усвояемост се утрои, разплащанията към крайните бенефициенти също. Водим напълно допустими преговори с Еврокомисията, защото те могат да се изменят и договарят и докато се изпълняват. Това е причината да предоговорим реформите и да се адаптират към реалността, защото те са гласувани преди пет години, когато нито имаше война, нито бяха ясни последствията от коронавируса. Затова беше нормално да поискаме дерогация за част от реформите, за да не загубим финансиране. Можем да гледаме и към чудо, в което можем да получим 70 до 80% от Плана, докато в последните години бяха едва 5% усвояемост", каза Андрей Новаков.

Снимка: БГНЕС

Още: Няма да сме по-бедни, нито ще ни вземат спестяванията: Българските евродепутати за небивалиците за еврото

Коментарите им идват часове след годишната реч за състоянието на Съюза на председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен. В нея тя обяви нови мерки за жилищна политика в европейските страни, прекратяване на зависимостта от руски изкопаеми горива, край на бедността в ЕС до 2050 г. и защита на търговското споразумение на ЕС със САЩ. И още - пред препълнената пленарна зала, изпълнена с гости и стотици журналисти от целия свят, тя обяви още нова финансова подкрепа за Украйна, 19-и пакет санкции към Русия, спиране на подкрепата за Израел и нови инвестиции в отбрана. Речта бе съпътствана от бурни реакции от опозиционни депутати и парламентарни групи, както и от протести.

"Всички предложени мерки изискват единност - ако я няма, няма да се преборим в тази световна джунгла в тази конкурентна война в различните части на света", подчерта Андрей Ковачев по повод оценките, че заявките на ЕК са прекалено амбициозни, особено на фона на липсата на собствено мнозинство зад Урсула фон дер Лайен в пленарна зала.

По-рано още български евродепутати изразиха мнение за предстоящия политически сезон в Европа:

Проследихте НА ЖИВО: Урсула фон дер Лайен и Речта й за състоянието на Съюза.