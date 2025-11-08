10 ротационни председателки, които очакваме в захлас при следващия трус

Пияна ротация, весел мандат! Това е веруюто за политическа стабилност, която оставя експерти и кибици да гадаем поравно какво предстои начело на държавата. Новата сглобка с плаващо мнозинство е пуснала котва в предкулисието и задкулисието, а постът на председател на Парламента е волатилен като ролетка в квартална казинаджийница.

Затова нека да имаме готов списък с наследници за Рая Назарян, че да я ротираме успешно и да потушим следващия коалиционен скандал, който може да изчака 10 месеца, но навярно ще дойде до седмица-две, тъй като времето захладня и оргиите в домашни условия зачестяват. Ето ги нашите фаворитки:

1. Деница Сачева. Стига сме имали председателка, на която да хвалим външния вид. Нека имаме такава, на която да хвалим душевността!

2. Венета Райкова. Парламентарното ниво вече е такова, че тя може да не е за късно сутрешния кокошкарник в телевизора, но в Народното събрание ще е като дялан камък.

3. Иванка Тръмп. Всичко, за да отменят Магнитските наколенки на Хората с главно Д. Нека ѝ се трупа стаж, защото никой не я знае какво работи освен щерка на баща си, а това да хваща окото е до време, след това ще иска да хване пенсия.

4. Диона. Певицата. Прекалилата с нурофена и бялото сладко талантлива звезда обяви, че е станала по-отговорна гражданка, което автоматично е атестат за ценности, с които да заеме председателското място в парламента.

5. Урсула фон дер Лайен. В цяла Европа само от ГЕРБ я харесват. Редно е да я уредят на уютно и кротко местенце, а пък начело на Еврокомисията може да турим нашенски политически колос от ранга на Теменужка Петкова.

6. Грета Тунберг. Нея никой не я харесва, което я прави идеален кандидат за лидер на парламент, който никой не харесва. Също така и малко да поработи, не може цял живот на яхти, така не се спасява планета.

7. Сестрата на Делян Пеевски. Ще е чудесно, ако има сестра. Може и да няма, ама имаме контактите в съответните държавни институции да издадем необходимите документи да му се назначи сестра.

8. Любена Павлова. Два кашона злато е разпределила, без да открадне за себе си. Значи може да се погрижи и за хората от тази висока позиция.

9. Домакинският робот NEO. Не са казали дали е мъжки или женски, но го представиха за шетане и прислугване и в рамките на традиционните семейни ценности е да допуснем, че андроидът е женски и става за председателка. Ще може да пуска пералня, а парламентът ни е чудесна пералня за пари и имидж. И да седи в скут може.

10. Наталия Киселова. Тя е конституционалист, експерт по съборите и празник на регионалния зарзават. Може да стане пак председател, но не от БСП, а от някоя друга партия, която я припознае за свой човек.

Автор: Самуил Петканов, Прас Прес