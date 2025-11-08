Българската следа в кражбата от Лувъра?

По един или друг начин, напоследък Франция се задържа в световния инфообмен, дали с правителствена ролетка, дали с изплуващи руски подводници, дали със съдебните авантюри на президентшата. Вниманието на световната общност не можеше да не бъде привлечено от наглия обир на Лувъра на 19 октомври. Посред бял ден и пред очите на обикновения френски суверен девет бижута на стойност 88 млн евро (172 113 040 лв) смениха собственика си.

Макрон тъкмо оправи Нотр-Дам, ето му нова работа! Хем за да му помогнем, хем за да удовлетворим патриотичното чувство на своите читатели, представяме няколко основания да смятаме, че зад кражбата в Лувъра се крие българска следа.

1. Крадците изтървали една от откраднатите корони – хубава работа, ама българска.

2. Заловените крадци са в следствения арест за 96 часа, но въпреки това упорито мълчат. Как да не забележим сходство със скорошните преговори в управляваща ни коалиция?

3. Обирът се проведе в деня на изборите в Пазарджик. Ясно е, че това е идеалният способ вниманието на света да бъде отклонено от друга кражба – на ГЕРБ им откраднаха първото място!

4. Експертите си чешат главите и се чудят на кого и за какъв му е да краде подобни бижута, на практика непродаваеми. Явно от една страна не са се досетили, че такива лъскавки изделия са прекрасна зестра, от друга страна пък са проспали дългоочакваната и националноотговорна венчавка на наш Бойко с наш Делян. Булката може да е позастаряваща и пооплешявала, но не ѝ липсва гръб, на който да положи някое и друго бижунце!

5. Друга възможна употреба на галските накити е за обогатяване на колекция от антики. Българинът, както знаем, има подчертана страст към тия неща, дали за да си ги сложи във витринката и да си ги гледка, докато си пийва ракийката, дали за да си ги направи на барплот за плажа. Това последното, разбира се, важи само ако антиките са достатъчно масивни.

Още: Обирът за 100 милиона: Коя е разплаканата майка, обвинена в съучастие?

Всичко това е от страна на извършителите. От страна на разследващите, никаква българска следа не се забелязва. Тъй де, на френските органи им отне едва седмица, за да арестуват половината от извършителите, докато в Родината минават години без да разберем кой е взривявал бомби до колата на главния прокурор. В действията на парижката прокуратура се забелязва една непонятна припряност, която напълно изключва намеса на българска експертиза.

Автор: Тодор Червенков, Прас Прес

На футболен мач, след като си обрал Лувъра