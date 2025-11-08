МАКЕДОНИЯААААААА!

Сръбската чалга певица Светлана Ражнатович, известна още като Цеца Величкович, излязла загърната с българското знаме на концерт във Велес, Северна Македония.

Публиката на концерта полудяла, освиркала певицата, много хора напуснали концерта омерзени от постъпката ѝ.

Нас да питате, изобщо и не е трябвало да ходят на чалга концерт, ама като знаем, че Слави Трифонов пълни националния стадион, по тая тема само ще въздъхнем, че такъв е материалът на Балканите и да сме живи и здрави. Едно време и ние сме слушали на Горан Брегович чалгарниците.

За Цеца и българското знаме във Велес тръгнаха едни чуденки - нарочно ли го е направила това, объркала ли се е?

Тя хич не е вчерашна и не е човек, дето не знае къде се намира.

Само като щрихи от портрета ѝ ще споменем, че е вдовица на главореза Желко Ражнатович - Аркан и приятелка на Бойко Борисов.

И не просто вдовица, а бандитът (по думите ѝ) умрял в ръцете ѝ, след като го застреляха в Белград. И най-важното - след смъртта му никой не успя да ѝ отнеме богатството. Нито съдебната система на Сърбия, нито другите бандити-главорези, които със сигурност са се облизвали за тая плячка. Сериозна жена, която може да защити интересите си в сложна смъртоносна обстановка. Не е някоя пикла.

Покойният ѝ мъж Ражнатович-Аркан беше страховит бандит - мутро-авторитет, бизнесмен, възпитаник на югославските служби, полеви командир по време на югославските войни.

А Цеца при концертите си в България винаги развява българското знаме.

Ама в Македония тоя байрак е малко странно и само в нашата медия ще научите истинския смисъл на този жест.

Това е напомняне към колегата мутро-шоумен Слави Трифонов, че е време да викне МАКЕДОНИЯАААААА.

Нищо че не усеща дори минимално влиянието на Пеевски.

Дори Цеца Величкович го усеща, г-н Славиииииии!

Източник: Прас Прес