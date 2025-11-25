Помниш ли, когато джойнта беше левче...

На Радан Кънев сина му го хванали полицаи с малко трева и машинка за цигари.

Случаят е нищожен, но веднага стана публичен. За младежа едва ли ще има някакви съдбоносни последствия, освен че вече е в полицейските регистри и при всяко спиране за проверка на документите отношението към него ще е различно. И ще има отношения с ДПС, тоест Детска педагогическа стая. С другото ДПС е възможно да си има неприятности баща му, защото случаят със задържането на момчето е вкусен повод за нечистоплътни политически атаки.

То въобще това е една от причините наркозаконодателството в България да е като в страни с шариат – да има лесни поводи за шантаж и натиск; защото значителна част от населението пуши като комин, но официално това се води престъпление.

Още: 10 ротационни председателки, които очакваме в захлас при следващия трус

Може би затова още не са го изяли Радан – лесно може от всяка партия да се извадят по няколко такива синове и дъщери. Дори в кенефните медии не се наблюдава кой знае каква истерия, макар че Радан Кънев е стар техен любимец - да не припомняме какви кафяви измишльотини са тиражирали за него.

В защита на сина на Радан Кънев и с призив за цивилизоване на наркозаконодателството се обади само Зеленото движение - легализиране на еднократната доза, индуструалния коноп, медицинската употреба и т.н.

С т.нар. “количество за еднократна употреба” се приключи преди повече от 20 години по време на царското правителство.

По него време бъдещият депутат и евродепутат Христо Петров - Ицо Хазарта имаше песен, в която пееше:

Още: МАКЕДОНИЯААААААА!

Кажи ми, докато МВР не ме вземе -

какво шмърка Новото време!

Още: Българската следа в кражбата от Лувъра?

Новото време (малко прилича на Новото начало) беше фракция в царската партия НДСВ. Беше публична тайна, че в редиците на Новото време има видни рицари на белия нос, но това не им попречи да премахнат понятието “количество за лична употреба”. Преди това пък извращения имаше в обратната посока - хора, заловени с внушителни количества наркотици се измъкваха с номера, че това било за лична употреба. Вместо да регламентират някакви разумни параметри за пустата лична употреба, царските законодатели премахнаха изцяло това понятие от правния мир и оттогава наркотърговците се измъкват по други начини от наказателна отговорност, а милиционерите ходят по градинките да отчитат дейност посредством залавяне на опасни престъпници като сина на Радан Кънев с половин грам плява.

Оттогава, над 20 години, нито една що-годе представена партия не рискува да посегне на това варварско статукво. Изключението го споменахме - Зеленото движение, самотна лодка в Четворната коалиция от 2021-22.

А депутатът и евродепутат Христо Петров също не рискува да мъцка по тия въпроси, може би защото е преосмислил отношението си, а може би не му се занимава с глупости, както се пееше е една друга негова песен.

В ония далечни времена Петров имаше и такива сантиментални стихове:

...Извинявай, шефче,

помня времето, когато джойнта беше левче,

а ти не беше толкова отворен,

ше ти *ба майката, глупак!

И тук, разбира се, ще припомним, че в българския печат единствено ПРАС-ПРЕС някога регистрира историческия факт, че само по времето на Иван Костов джойнта беше левче!

Източник: Прас Прес