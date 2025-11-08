Бензин за хората, играчки за децата

След невероятния успех на Магазините за хората иде време за една още по сериозна инициатива с държавни пари - бензин за хората!

За тези, които са забравили или спят юнашки сън - будим ги и напомняме: в бюджета за текущата година бяха отделени маса-сума-милиони левове, бъдещи евраци, за държавни пощо-магазини, в които без спекулативни надценки да се продават хранителни стоки за народа.

Веригата Магазини за хората е конкурент на частните вериги-изедници, които пият кръвта на честния народ. Единственият недостатък на Магазините за хората е, че в пощата не ги намираме, иначе което си е вярно - един лев не сме похарчили в тях, много са икономични.

За сметка на това парите от държавния бюджет за тия магазини са брилянтно усвоени. Кой ги е прибрал тия чували с пари, няма значение, важното е, че печалбата му е чиста.

Дали с тия пари са купували гласове в Пазарджик, или си ги ползват за други работи - ние не искаме и да знаем, защото не сме се здрависвали край казана за лютеница и въобще ние работим с дребни пари.

Сега в първия ни държавен евро-бюджет трябва да се инвестира по същия начин и в Бензин за хората. Имаше такава идея на Марешки преди няколко години, но Марешки е аматьор, сега Пеевски ще го направи както трябва.

Предвид талантите на Пеевски, това дори може да ни направи една еко-държава без бензин, с нула вредни емисии. Пак ще засилим едни хубави пари от бюджета в неизвестна посока, но екологията цена няма, стига сме тровили природата!

Моментът е много подходящ, защото Тръмп точно наложи санкции на “Лукойл”.

Тука нашите играчи изглежда си правеха някакви сметки да се включат в сделката и глозгането на Лукойл-България, но се оказа, че нещата се случват на съвсем друго ниво. Лукойл си продаде наведнъж целия бизнес извън Руската федерация.

За тая сделка някои казват, че е проблемна, защото компанията "Гунвор", която купува “Лукойл” не е съветска, а шведска, но пък е основана от Генадий Тимченко. А Тимченко, макар и с украинска фамилия, е близък Путинов олигарх и си има санкции отдавна, не като “Лукойл” от оня ден. Демек, по санкции Тимченко е старо куче, а “Лукойл” - новобранци.

Във всеки случай Пеевски и Влади Горанов трябва да участват в това прегрупиране, защото знаят как се прехвърля бизнес и как се работи под санкции. Особено Пеевски - не просто работи, а расте и не старее.

Малко е объркана работата, има известни рискове, но пък си знаем, че като резултат от сложната многоходова комбинация у нас бензинът или ще изчезне, или ще поскъпне безбожно, а най-вероятно и двете - ще поизчезне, но не напълно, за да е дефицитен и да е оправдана безбожната му цена.

Покрай тия галимации строго наложително е в сделките да уредим някак и децата на Тръмп - за да имаме още един аргумент в полза на падането на санкциите на Пеевски.

Защото, както знаем и от Руската федерация, ефектът от санкциите е двусмислен.

За санкциите руските телевизори повтарят две противоположни по смисъл и съвместими по идеология тези. От една страна, санкциите не работят, икономиката си върви; от друга страна, махането на санкциите ще подобри отношенията и приятелството.

Значи - енергетиката на България постепенно да минава в ръцете на децата на Тръмп.

Доналд Тръмп Младши да вземе Турски поток и Любен Дилов Син, Иванка Тръмп да добие “Лукойл” и фолк певицата Ивана. Някое от малките деца да вземе АЕЦ “Козлодуй” и гьола в Белене.

А Сторми Даниелс да вземе ветроенергийните генератори и Гинка Върбакова.

Така децата ще си имат бизнес да си играят, а ние отново настояваме Тръмп да не се прави, че не е чел ПРАС-ПРЕС, ами да маха на майна си Райна санкциите на Пеевски. Защото пък и той се прави на разсеян и все ни отказва спонсорство!

Автор: Г-н Балев, Прас Прес