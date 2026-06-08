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Над 90 свободни работни места в област Разград: Какви специалисти се търсят

08 юни 2026, 12:38 часа 460 прочитания 0 коментара
Снимка: Pixabay
Над 90 свободни работни места в област Разград: Какви специалисти се търсят

Над 90 свободни работни места са обявени към днешна дата в област Разград. Най-голям е броят на предложенията в промишлеността, търговията, ресторантьорството и здравния сектор, съобщиха от Дирекция “Бюро по труда“ в Разград, цитирани от БТА. В района на Разград, Лозница и Цар Калоян работодателите търсят 10 машинни оператори и 10 апаратчици в химическата промишленост, както и техници и механици за сектора. Свободни позиции са обявени още за готвачи, помощник-готвачи, сервитьори, бармани, касиери, продавач-консултанти, шофьори, санитари, фармацевти и учител по немски език.

Работа за младежи

По проекта “Младежка заетост+“ в Разград са разкрити работни места за младежи до 29 години, сред които за сервитьор, готвач, барман, камериерка, продавач-консултант, общ работник и мияч на съдове.

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Снимка Getty Images

В общините Исперих и Самуил се предлагат позиции за шофьор на мотокар, настройчик, продавач-консултант, обслужващ на бензиностанция, пакетировач, работник в животновъдството, счетоводител, екскурзовод и главен уредник в музей. За млади хора до 29 години са обявени и места за обслужващи на бензиностанция и барман.

Срочни договори

В района на Кубрат и Завет е обявено свободно място за машинен оператор в производство на кабели. От Бюрото по труда уточняват, че за всички свободни позиции трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е посочено друго. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.

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Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката „Избирам България“, насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители. „Избирам България“ е финансирана от Програма „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента.

По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница.

Целта на втория компонент на мярката „Избирам България“ е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.

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Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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