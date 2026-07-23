Три месеца Радев на власт: Доверието в кабинета е все по-надолу, ДПС са около чертата за влизане при нови избори (СНИМКИ)

Едва след три месеца управление правителството на Румен Радев започна да понижава своя рейтинг, отчитат данните на национално представително проучване на "Маркет ЛИНКС". Според управителя на агенцията Добромир Живков тенденцията вече е устойчива, а не моментна реакция. По данните от изследването доверието към правителството е намаляло с 8% спрямо май, а недоверието се е увеличило с 11%. Според социолозите част от причините са обществените реакции срещу проектобюджета, както и липсата на убедителни резултати и послания по отношение на ключови вътрешнополитически теми.

"Очакванията към това управление бяха изключително високи и именно невъзможността да им се отговори води до тази реакция", каза Живков и подчерта, че върху обществените нагласи влияят и противоречивите сигнали по външнополитически теми. Той визира примери с дебата около санкциите срещу Русия, позицията на България по отношение на Украйна и последното решение за разполагането на американски самолети в авиобаза Безмер.

"Не става въпрос дали България трябва да бъде надежден партньор, а доколко е последователна в посланията и действията си", заяви той пред bTV.

Още: На автопилот: накъде води Радев България

За разлика от изпълнителната власт, Народното събрание запазва относително стабилни нива на обществено доверие. По думите на Живков това е знак за постепенно възстановяване на доверието към парламентарната институция след поредицата политически кризи през последните години. "Парламентът върви по свой собствен път и това е знак, че има поне относително възстановяване на доверието към най-важната институция в демократичната система", каза той.

Социологът припомни, че в края на миналата година доверието към предишния парламент е било едва 7% при близо 80% недоверие, докато сега негативните оценки постепенно намаляват. Според него настоящото Народно събрание се възприема като по-спокойно и по-функциониращо в сравнение с предходните парламенти, белязани от чести скандали и блокажи.

Обществото очаква повече резултати

Още: Обрат в нагласите на българите към ЕС: Доверието се покачва, сочат данните на "Евробарометър"

Живков коментира още, че все по-малко българи споделят тезата, че правителството връща реда в страната, като постепенно се увеличава делът на хората, които смятат, че кабинетът допуска грешки или не изпълнява обещанията си. Според него обществото реагира много по-бързо на действията на управляващите в сравнение с предишни години и вече формира оценките си още през първите месеци на едно управление.

Проучването показва и превес на критичните оценки към договора с турската компания "Боташ". По-голям дял от анкетираните смятат, че споразумението е неизгодно за България, докато по-малко са тези, които вярват, че договорът е добър, но не се използва в пълния си капацитет. Според Живков противоречивите послания на управляващите по темата също са повлияли върху обществените нагласи.

Обрат в електоралната картина

Още: Всеки трети българин очаква България да е още по-корумпирана и застояла след 20 години

Любопитни размествания се наблюдават и в картината на електоралните нагласи, ако имаше предсрочни избори днес. Според данните на агенцията "Прогресивна България" запазва самостоятелното си лидерско мнозинство с 39% от вота на избирателите.

Една от изненадите е сривът на ГЕРБ до 12,7% на третата позиция и въздходът на "Продължаваме промяната - Демократична България" до второто място с 14,3%. Другата изненада е свързана с битката около дъното, където ДПС и "Възраждане" вече са около 4-процентовата бариера за влизане в парламента. Двете формации имат минимални разлики и при нови избори получават съответно 4,2% за ДПС и 3,6% за "Възраждане".

Проучването е реализирано съвместно с bTV. Изследването е проведено сред 1002 пълнолетни българи в периода 11–19 юли чрез преки интервюта и онлайн анкета.