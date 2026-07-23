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Важно е да има ред! Допамин за 23 юли

23 юли 2026, 22:30 часа 686 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Важно е да има ред! Допамин за 23 юли

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

Когато целият град е в краката ти: Допамин за понеделник вечер

Важно е да има ред - това го знаят дори мечките-регулировчици!

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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