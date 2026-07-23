Важно е да има ред! Допамин за 23 юли

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.
Когато целият град е в краката ти: Допамин за понеделник вечер
Важно е да има ред - това го знаят дори мечките-регулировчици!
#animallife #animaloftheday #bear #funnyanimal #animalworld #bearvideos pic.twitter.com/v9TOt84uef— Funny Amimal Videos (@Funyanimalclip) May 17, 2026
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