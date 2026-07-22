Шишков: БСП със сигурност трябва да напусне "Позитано" (ВИДЕО)

БСП със сигурност ще трябва да напусне сградата, но от тук нататък след като я напусне, ще трябва да преценим как може да бъде използвана тази сграда. Така министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков отговори на въпрос не е ли непропорционално БСП да държи цялата сграда на "Позитано" 20. Питането дойде по време на брифинг в Министерски съвет и в контекста на казаното от регионалния министър, че сградата на "Врабча" 23 е твърде голяма за ДПС.

Припомняме, че на последните парламентарни избори БСП остана под чертата за 52-ото Народно събрание.

Преди това - през декември 2025 г. Министерският съвет тогава даде съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху тях в полза на централното ръководство на БСП и на регионалните й структури в град София за административни нужди. ОЩЕ: БСП няма да променя адреса си, остава на "Позитано" и "Леге"

"Прогресивна България" още нямат централа

Иван Шишков отговори и на въпрос каква сграда ще заеме "Прогресивна България", като заяви, че все още няма решение в тази посока.

"Проблемите на държавата са толкова големи, че нямаме време да погледнем върху партийните дела", заяви още Шишков. ОЩЕ: "Имат 10 дни да се изнесат": Радев изгони Пеевски от централата му и я върна на НАП (ВИДЕО)