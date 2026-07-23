Радар за икономика: Най-важните новини на 23 юли 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 23 юли 2026 г.

"Вода няма, има гора": "Райнметал" не се е отказал от проекта си в България

"Бих искал да изразя отново потвърждаването и затвърждаването на ангажимента на "Райнметал". Бихме искали да изкажем своята благодарност. Съзнаваме, че са налице някои препятствия и спънки, но ще работим активно за изграждане на рамката и допълнително разширяване на обхвата за нашето съвместно сътрудничество", каза по време на брифинг Паскал Шрайер изпълнителен директор на звеното, което се занимава с енергетични материали в "Райнметал". Той се срещна с премиера Румен Радев и с вицепремиера Александър Пулев по повод проблемите с реализацията на завода за боеприпаси и барут, който беше договорен миналата година.

Още: "Вода няма, има гора": "Райнметал" не се е отказал от проекта си в България

Живеем в "заблуда" за Бюджет 2026: ДБ видя член в закона, с който "Радев ще сключва нови договори с общините без правила"

Тезата на "Демократична България" е, че досега бяхме в "сложна ситуация" с бюджета, а сега сме в "бюджетна криза", заяви икономистът и депутат от ДБ Мартин Димитров пред БНТ ден след като Бюджет 2026 мина през комисия на второ четене посред нощ. Според него от управляващите сме видели само "прогресивен дълг, прогресивен дефицит и прогресивни разходи". "Можеше дефицитът да бъде сведен до под 3% - предложихме намаляване на капиталовите разходи, повече приходи от хазарт, намаляване на издръжката, повече приходи, защото БВП ще бъде по-висок, намаляване на субсидиите за нефинансови предприятия, освен това трябва да се направят и големите реформи", посочи алтернативата той.

Още: Живеем в "заблуда" за Бюджет 2026: ДБ видя член в закона, с който "Радев ще сключва нови договори с общините без правила"

Съкращават наполовина отпуската на работещите на 4 часа: Бюджетният спор, който може да разклати властта

Предложение на управляващите за промени в Кодекса на труда, които могат да намалят трудовия стаж и платения отпуск на работещите на четиричасов работен ден, предизвика остър сблъсък между синдикатите и работодателските организации. Според идеята на властта служителите, които работят по четири часа дневно, ще натрупват по половин ден трудов стаж. Това означава, че един ден трудов стаж ще се придобива след два работни дни на непълно работно време. Ако промените бъдат приети окончателно, при работа на половин работен ден два дни труд ще се признават за един ден трудов стаж.

Снимка: iStock

Още: Съкращават наполовина отпуската на работещите на 4 часа: Бюджетният спор, който може да разклати властта

Еврото остава над психологическа граница въпреки колебанията спрямо долара

След като курсът на еврото започна седмицата с ниво, стабилно над границата от 1,14 спрямо щатския долар (1,1443 на 20 юли), през деня във вторник и сряда то все пак слезе близо до нея, отбелязвайки седмично дъно от 1,1402 на 21 юли, но днес (23 юли) отбелязва ново поскъпване спрямо американската валута. Единната европейска валута се движи над психологическата граница от 1,14, макар и с леки колебания.

Още: Еврото остава над психологическа граница въпреки колебанията спрямо долара

Петролът реагира светкавично на новата ескалация в Близкия изток

Цените на петрола се повишиха в четвъртък, след като танкер беше ударен край бреговете на Саудитска Арабия, а президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да бомбардира иранска инфраструктура. Фючърсите върху суровия петрол сорт „Брент“ с доставка през септември поскъпнаха с 1,6% до 95,61 долара за барел. Фючърсите върху американския лек суров петрол (WTI) отбелязаха ръст от около 1,04% до 87,72 долара за барел.

Още: Петролът реагира светкавично на новата ескалация в Близкия изток