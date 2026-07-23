Най-важните новини за деня: 23 юли 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 1 юли 2026 г.

НОВАТА АНТИКОРУПЦИОННА КОМИСИЯ ЗАПОЧВА РАБОТА С НЕЗАПЪЛНЕН СЪСТАВ

Върховният касационен съд (ВКС) изненадващо не успя да излъчи свой представител в новата Комисия за противодействие на корупцията (КПК). Единственият кандидат от квотата на съда беше заместник-председателят на Административния съд в Русе Ивайло Йосифов. Той беше номиниран от съдия Владислава Цариградска като магистрат, доказал, че отстоява професионалната си независимост.

ВКС РАЗРЕШИ ЮРИДИЧЕСКА ПРОМЯНА НА ПОЛА

Върховният касационен съд (ВКС) допусна юридическата промяна на данните за пола и на имената в актовете за гражданско състояние на транссексуални. На практика от 2020 г., когато беше образувано тълкувателното дело във ВКС, всички дела на транссексуални бяха спрени.

“МИНАЛОТО ЩЕ ВЗЕМЕ РЕВАНШ”, ПРЕДУПРЕЖДАВАШЕ РАДЕВ - ЗАСТИГНА ЛИ ТО ВЛАСТТА МУ СЕГА? АНАЛИЗ НА МИЛЕН ЛЮБЕНОВ (ВИДЕО)

"Може досега управляващите или структурите им да се прегрупират, за да избегнат наказателна отговорност. Многократно съм цитирал едни думи на Румен Радев през 2021 г. като президент, произнесени към управляващото мнозинство зад правителството на Кирил Петков. Тогава той от трибуната на парламента се обърна към властта и каза, че ако тя не предприеме бързи действия по реформи в прокуратурата и борбата с корупцията, много скоро "миналото ще вземе реванш". Сега трябва да бъде попитан дали стои зад тези думи и дали не са валидни и за сегашното управление?" Това коментира в Студио Actualno политологът и преподавател доц. Милен Любенов по повод оповестените социологически данни, отчитащи първи спад в доверието към правителството. Според изследователя се наблюдава и несигурност дали Радев "изобщо има реално желание да разгражда този олигархичен модел", срещу който обеща да се бори и с чиято заявка спечели изборите.

СЛЕД ВЕТОТО НА РАДЕВ: ПАКЕТ №21 ОТ САНКЦИИ СРЕЩУ РУСИЯ Е ДОГОВОРЕН, ВАЖНИ НОВИНИ ЗА ПЕТРОЛА И ВТЕЧНЕНИЯ ГАЗ

Посланиците на държавите членки от ЕС постигнаха политическо споразумение относно пакет №21 от санкции срещу Русия, съобщиха на 23 юли четирима дипломати от ЕС, цитирани от Reuters. Според тях пакетът включва 12-месечно замразяване на механизма за ценови таван за руския петрол, както и едногодишно изключение, позволяващо претоварването на руски втечнен природен газ (LNG) към трети държави, с възможност за автоматично подновяване.

"ВОДА НЯМА, ИМА ГОРА": "РАЙНМЕТАЛ" НЕ СЕ Е ОТКАЗАЛ ОТ ПРОЕКТА СИ В БЪЛГАРИЯ

"Бих искал да изразя отново потвърждаването и затвърждаването на ангажимента на "Райнметал". Бихме искали да изкажем своята благодарност. Съзнаваме, че са налице някои препятствия и спънки, но ще работим активно за изграждане на рамката и допълнително разширяване на обхвата за нашето съвместно сътрудничество", каза по време на брифинг Паскал Шрайер изпълнителен директор на звеното, което се занимава с енергетични материали в "Райнметал". Той се срещна с премиера Румен Радев и с вицепремиера Александър Пулев по повод проблемите с реализацията на завода за боеприпаси и барут, който беше договорен миналата година.

БЪЛГАРИЯ Е ПОИСКАЛА ОТ ПОЛША СЪВЕТСКИТЕ ИЗТРЕБИТЕЛИ МИГ-29, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА УКРАЙНА? (ВИДЕО)

Полша е получила запитване от неназована страна членка на НАТО относно изтребителите МиГ-29, които Варшава планира да предаде на Украйна. Това обяви полският заместник-министър на националната отбрана Павел Залевски в интервю за „Радио ЗЕТ“. Според него, въпреки запитването от съюзник в Алианса, приоритетът на Полша остава предаването на изтребителите на Киев. Залевски отказа да отговори на директния въпрос на водещия дали има предвид България като страната, която е отправила искането.

ИЗГЛЕДИ ЗА РУСКИ ПРОВАЛ В СРЕЩАТА ЗА УКРАЙНА СЪС САЩ. ЗЕЛЕНСКИ: БЛИЗКИЯТ КРЪГ НА ПУТИН ВЕЧЕ НИ ИЗПРАЩА СИГНАЛИ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Дългоочакваната среща между руския външен министър Сергей Лавров и американския държавен секретар Марко Рубио във Филипините продължи едва около половин час - ясен знак, че не се е стигнало до нищо конкретно в разговорите за мирния процес в Украйна. Дискусиите се състояха в рамките на събитието на Асоциацията на държавите от Югоизточна Азия (АСЕАН) в Манила. Според цитиран от ТАСС дипломатически източник инициатор на срещата е била американската страна.