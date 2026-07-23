Вентилационна турбина падна в тунел "Витиня" на "Хемус" (ВИДЕО)

Вентилационна турбина е паднала на пътното платно в тунел "Витиня" на автомагистрала "Хемус" в посока Варна, съобщават очевидци в социалните мрежи. Инцидентът е станал след 19:30 часа. Препятствието се намира в лявата лента за движение.

Трафикът през тунела не е спрян, но преминаването е затруднено и ограничено до отстраняването на съоръжението. Вентилационна турбина е паднала при удара от товар на камион. Няма пострадали.