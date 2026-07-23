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Вентилационна турбина падна в тунел "Витиня" на "Хемус" (ВИДЕО)

23 юли 2026, 22:42 часа 1165 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Вентилационна турбина падна в тунел "Витиня" на "Хемус" (ВИДЕО)

Вентилационна турбина е паднала на пътното платно в тунел "Витиня" на автомагистрала "Хемус" в посока Варна, съобщават очевидци в социалните мрежи. Инцидентът е станал след 19:30 часа. Препятствието се намира в лявата лента за движение.

Трафикът през тунела не е спрян, но преминаването е затруднено и ограничено до отстраняването на съоръжението. Вентилационна турбина е паднала при удара от товар на камион. Няма пострадали.

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Магистрала Хемус инцидент тунел Витиня Витиня вентилационна система
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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