Дали ЦСКА не притежава най-класния защитник в Първа лига?

След като ЦСКА спря азербайджанския гранд Карабах в Баку в първата среща от втория квалификационен кръг на Лига Европа, един въпрос изплува на дневен ред: дали пък "червените" не разполагат с най-силния защитник в елита на българския футбол? Най-добрият футболист за ЦСКА на терена несъмнено бе бранителят Жан-Филип Гбамин, който влезе в центъра на наситената отбрана, формирайки трио с Теодор Иванов и Факундо Родригес. А представянето му бе наистина забележително.

Доминантното присъствие на Жан-Филип Гбамин в отбраната на ЦСКА

30-годишният Гбамин пристигна в ЦСКА със сериозна визитка и много опит зад гърба си. Играл е за Ланс, Майнц, Евертън, ЦСКА Москва, Трабзонспор, Нант, Цюрих, Мец. Контузии не му позволяват да разгърне потенциала си в английската Висша лига, но Гбамин определено е много солиден футболист, който може да играе не само като централен защитник, но и като дефанзивен халф. Това му дава повече комфорт с топка в крака и може да участва активно в изнасянето на топката.

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В дефанзивен план обаче Гбамин бе истински господар срещу Карабах. Има всичко: позициониране, спокойствие при натиск, физическо присъствие и умее да чете играта, за да предотвратява заплахи още в зародиш. Дава на ЦСКА това, от което се нуждае - сигурност. Разбира се, още е рано да се каже колко ключова ще бъде ролята на Гбамин в отбора на ЦСКА през новия сезон, но определено даде сериозна заявка с представянето си срещу Карабах. Под въпрос ще бъде и неговото физическо състояние и дали ще може да играе редовно за ЦСКА.

Важен е и друг факт: мачът с Карабах протече на ниски обороти, с малки изключения. При по-голям интензитет за Гбамин може да има повече трудности, но това ще покаже времето. Дотогава Христо Янев трябва да се замисли сериозно как да използва Гбамин в състава си, защото такъв играч определено трябва да бъде на терена, когато е здрав и във форма.

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