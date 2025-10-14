Домашна шоколадова торта без яйца: Рецептата, в която ще се вклюбите

Приготвянето на вкусна шоколадова торта е лесно и напълно възможно. Вкусът ѝ ще зарадва дори най-претенциозните гастрономи. Готвачката Джейн Любовиц споделя лесна за изпълнение рецепта без яйца, от която ще си оближете пръстите.

Вкусна домашна шоколадова торта без яйца

За приготвянето на тестото ще са ви необходими следните съставки:

мляко: 450 гр (около 2 чаши)

брашно: 300 гр (около 2 чаши)

захар: 250 гр (около 1,5 чаши)

какао на прах: 6 супени лъжици

бакпулвер: 1 пакетче

Тази торта ще ви накара да забравите за всички други десерти

За приготвянето на крема ще са ви необходими следните съставки:

мляко: 2 чаши

захар: 1 чаша

царевично нишесте: 4 супени лъжици

Ако решите да добавите крем към тортата, започнете с нея първо, за да има време да се охлади напълно. В средно голяма тенджера смесете захарта и царевичното нишесте. Разбийте добре до пълна гладкост и без бучки. Постепенно налейте млякото, като бъркате енергично. Поставете тенджерата на слаб огън и оставете да къкри, като бъркате непрекъснато, докато се сгъсти.

Веднага щом се появят първите мехурчета на повърхността, свалете крема от котлона. Покрийте готовия крем с пластмасово фолио (фолиото трябва да е плътно притиснато към повърхността на крема, за да не се образува коричка) и го оставете да се охлади напълно до стайна температура, след което го приберете в хладилник.

В голяма купа смесете всички сухи съставки за тестото: брашно, захар, какао на прах и бакпулвер. Разбъркайте добре с шпатула или тел, докато всичко се разпредели равномерно. След това добавете топлото мляко. Разбъркайте тестото внимателно, но старателно. Важно е да не прекалявате с разбиването; просто разбийте с тел, докато стане гладко. Сместа трябва да е сравнително течна.

Подгответе тавата за печене: покрийте дъното с хартия за печене. Ако използвате форма с подвижен ръб, можете също да намажете стените с масло и да поръсите с брашно или какао. Изсипете приготвеното тесто в тавата. Печете пая в предварително загрята фурна на 180°C за около 40-45 минути . Проверете готовността с дървено шишче: ако излиза чисто от центъра, блатът е готов.

Оставете готовия кекс да се охлади леко във формата, след което внимателно го извадете. Този ефирен, богат на шоколад и ароматен кекс е невероятно вкусен дори без яйца и може да се сервира като самостоятелен десерт, просто поръсен с пудра захар.

Ако искате да го превърнете в истински домашен сладкиш, изчакайте, докато паят се охлади напълно. Нарежете го на два или три слоя (в зависимост от височината), след което намажете всеки слой с предварително приготвения и охладен крем. Можете също да използвате заквасена сметана, маслен крем или друг любим крем, ако желаете.

