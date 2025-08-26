Тази торта ще ви накара да забравите за всички други десерти

Ако обичате десерти, които съчетават свежестта на цитрусите с богатия вкус на ядки и нежна кремообразна плънка, тази рецепта е точно за вас. Портокаловата торта с ядки е ароматен и сочен сладкиш, който впечатлява не само с вкуса си, но и с лесния начин на приготвяне.
Още: 30 минути и вечерята е готова: Най-вкусната супа от кайма и картофи
Съчетанието от пухкав блат, свежи парченца портокал и деликатен кокосов крем превръща всяка хапка в истинско удоволствие. Подходяща както за празнична трапеза, така и за чаша следобедно кафе, тази торта ще внесе уют и сладост във всеки дом.
Необходими съставки за приготвянето на портокалова торта с ядки
- 2 портокала (300 г без кора);
- 200 г кристална захар;
- 2 яйца;
- 200 г пшенично брашно;
- 30 мл мляко;
- 100 г орехи;
- 1 чаена лъжичка бакпулвер;
- 1 чаена лъжичка смляна канела;
- ванилия, карамфил, бахар.
Още: Евтина, бърза и невероятно вкусна разядка с патладжани
Необходими съставки за кремообразен пълнеж
- 150 г 10% сметана;
- 70 г масло;
- 50 г кристална захар;
- 4 супени лъжици кокосови стърготини.
Как да си направим портокалова торта с ядки, стъпка по стъпка
Измийте портокалите и ги попарете с вряща вода. Обелете кората на двата портокала. Чукнете яйцата, добавете 150 г кристална захар. Можете да замесите тестото за кекс на ръка или да го приготвите в миксер/блендер, направете го по начина, който ви е удобен и обичаен.
Разбийте яйцата със захарта и портокаловата кора за няколко минути, докато захарните зрънца се разтворят напълно. Сместа трябва да стане лека и пухкава. Смесете пшеничното брашно с бакпулвера. Изсипете брашното и бакпулвера върху сместа от яйца и захар. Добавете 2 супени лъжици мляко, разбъркайте тестото с тел, докато стане гладко и без бучки.
Още: Ще забравите за туршиите – тези тиквички са изкушение в буркан
Обелените портокалите разделете на резени. Нарежете на малки парченца. Сложете нарязаните портокали в тестото. Добавете 1 чаена лъжичка екстракт от ванилия, смесете тестото с портокалите, оставете за 10-15 минути. Междувременно пригответе топинга и загрейте фурната.
Орехите се смилат в блендер на ситни трохи или се нарязват с нож. Към смлените орехи се добавят останалите 50 г кристална захар. Добавят се смляната канела, 3-4 карамфила се смилат в хаванче, добавя се щипка бахар. Разбърква се добре топинга.
Поставете хартия за печене във форма за торта (размер 20x22 см), така че краищата да висят отстрани. Намажете хартията с омекнало масло. Поставете тестото във формата. Поръсете тестото с топинга. Загрейте фурната на 180 градуса по Целзий. Поставете тавата в предварително загрятата фурна. Печете 30-35 минути.
Още: Най-лесната рецепта за пълнени чушки без месо – готови само за 30 минути
Извадете блата от фурната. Оставете го във формата за 10 минути, след което внимателно го извадете, като го хванете за краищата на хартията. Можете да използвате и фолио или силиконова подложка.
Изсипете горещата сметана върху тортата и сте готови! Удобно е да се излива с лъжица: гребнете от плънката и я разпределете равномерно върху тортата. Оставете портокаловия сладкиш с ядки да се охлади до стайна температура, нарежете го на парчета. Пригответе си чаша ароматно кафе и оставете целия свят да чака!
Добър апетит!
Забравете сложните рецепти – тази пица се прави за 25 минути и е огромна