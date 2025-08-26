Тази торта ще ви накара да забравите за всички други десерти

Ако обичате десерти, които съчетават свежестта на цитрусите с богатия вкус на ядки и нежна кремообразна плънка, тази рецепта е точно за вас. Портокаловата торта с ядки е ароматен и сочен сладкиш, който впечатлява не само с вкуса си, но и с лесния начин на приготвяне.

Съчетанието от пухкав блат, свежи парченца портокал и деликатен кокосов крем превръща всяка хапка в истинско удоволствие. Подходяща както за празнична трапеза, така и за чаша следобедно кафе, тази торта ще внесе уют и сладост във всеки дом.

Необходими съставки за приготвянето на портокалова торта с ядки

2 портокала (300 г без кора);

200 г кристална захар;

2 яйца;

200 г пшенично брашно;

30 мл мляко;

100 г орехи;

1 чаена лъжичка бакпулвер;

1 чаена лъжичка смляна канела;

ванилия, карамфил, бахар.

Необходими съставки за кремообразен пълнеж

150 г 10% сметана;

70 г масло;

50 г кристална захар;

4 супени лъжици кокосови стърготини.

Как да си направим портокалова торта с ядки, стъпка по стъпка

Измийте портокалите и ги попарете с вряща вода. Обелете кората на двата портокала. Чукнете яйцата, добавете 150 г кристална захар. Можете да замесите тестото за кекс на ръка или да го приготвите в миксер/блендер, направете го по начина, който ви е удобен и обичаен.

Разбийте яйцата със захарта и портокаловата кора за няколко минути, докато захарните зрънца се разтворят напълно. Сместа трябва да стане лека и пухкава. Смесете пшеничното брашно с бакпулвера. Изсипете брашното и бакпулвера върху сместа от яйца и захар. Добавете 2 супени лъжици мляко, разбъркайте тестото с тел, докато стане гладко и без бучки.

Обелените портокалите разделете на резени. Нарежете на малки парченца. Сложете нарязаните портокали в тестото. Добавете 1 чаена лъжичка екстракт от ванилия, смесете тестото с портокалите, оставете за 10-15 минути. Междувременно пригответе топинга и загрейте фурната.

Орехите се смилат в блендер на ситни трохи или се нарязват с нож. Към смлените орехи се добавят останалите 50 г кристална захар. Добавят се смляната канела, 3-4 карамфила се смилат в хаванче, добавя се щипка бахар. Разбърква се добре топинга.

Поставете хартия за печене във форма за торта (размер 20x22 см), така че краищата да висят отстрани. Намажете хартията с омекнало масло. Поставете тестото във формата. Поръсете тестото с топинга. Загрейте фурната на 180 градуса по Целзий. Поставете тавата в предварително загрятата фурна. Печете 30-35 минути.

Докато блата се пече, пригответе кремообразната плънка. Сложете кристална захар в тенджера, залейте със сметаната. Добавете маслото, нарязано на кубчета. Изсипете кокосовите стърготини. Загрейте на слаб огън, докато заври. Варете 5 минути.

Извадете блата от фурната. Оставете го във формата за 10 минути, след което внимателно го извадете, като го хванете за краищата на хартията. Можете да използвате и фолио или силиконова подложка.

Изсипете горещата сметана върху тортата и сте готови! Удобно е да се излива с лъжица: гребнете от плънката и я разпределете равномерно върху тортата. Оставете портокаловия сладкиш с ядки да се охлади до стайна температура, нарежете го на парчета. Пригответе си чаша ароматно кафе и оставете целия свят да чака!

Добър апетит!

