14 октомври 2025, 18:27 часа 477 прочитания 0 коментара
Рюте се подиграва на руска подводница: "Повече търси механик, отколкото враг" (ВИДЕО)

Руският военноморски флот в Средиземно море "на практика е престанал да съществува", заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте, коментирайки случая с подводницата "Новоросийск", която според него "куцайки се прибира у дома" след неуспешен патрул край бреговете на Франция. 

"Виждаме една самотна, повредена руска подводница, която се прибира след мисията си", каза Рюте с ирония. Той сравни ситуацията с романа на Том Кланси "На лов за Червения октомври", като добави саркастично: "Днес не става дума за лов на враг, а за търсене на най-близкия механик." Още: Нови атаки с дронове срещу руски черноморски пристанища, офисът на известен петролен консорциум е поразен (ВИДЕО)

"Не са опасност за нас"

Москва обяви, че подводницата е изплувала в Ламанша само за да спази навигационните правила. Но според нидерландските власти тя всъщност е била теглена през Северно море – доказателство за технически проблеми, които извадиха руския флот от строя.

Рюте подчерта, че руските сили не представляват заплаха за Алианса: "Ако бяхме по-слаби от Русия, веднага щяхме да сваляме техните самолети. Но понеже не ни застрашават, просто ги ескортираме спокойно извън въздушното пространство."

Изявленията на генералния секретар идват на фона на серия неуспешни руски операции в региона и се възприемат като демонстрация на увереност от страна на НАТО. Според Рюте случилото се с подводницата "Новоросийск" е символ на "разпадането на руското военно присъствие в Средиземно море".

Ивайло Анев
