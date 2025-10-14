Буря в рая: Желязков отмени правителственото заседание

Министър-председателят Росен Желязков отменя насроченото за сряда, 15 октомври, заседание на Министерския съвет, съобщиха от правителствена информационна служба. В съобщението на Министерски съвет не се уточнява нищо повече, но решението идва след като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заговори за преформатиране на кабинета и смяна на председателя на Народното събрание Наталия Киселова.

Недоволството на Борисов

Причината са резултатите от изборите в Пазарджик, в които ГЕРБ са шести."Видно е, че от тази сглобка ГЕРБ се класира на шесто място", заяви Борисов пред партийния актив в централата на партията, като изказването му беше излъчено на живо във Facebook, добавяйки, че не вижда никакво място на ГЕРБ в това управление, но и отбелязвайки, че няма да е той този, който ще счупи мнозинството.