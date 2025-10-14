Остави прощално писмо на близките си: 9-годишно момиче се самоуби

Предполагаемо самоубийство на деветгодишната Сара в дома ѝ в френския град Саргемин в събота повдигна въпроси в града и образователната общност, съобщи френския уважаван всекидневник Le Monde. Момичето, което е било в пети клас в училището „Монтан Супериор“ в града, е оставило „кратко прощално писмо “, според прокуратурата, която отказа да даде подробности за обстоятелствата около смъртта или възможните мотиви на детето.

"Родителите на детето казали на полицията, че дъщеря им била дразнена по отношение на размера на тялото си от двама или трима съученици в пети клас", заяви в понеделник прокурорът на Саргемин Оливие Глади. Също така Сара не е имала мобилен телефон или таблет, които биха ѝ позволили да бъде редовен потребител на социалните мрежи.

Според близък приятел на семейството на Сара, който пожела да остане анонимен, в училището вече е подаден сигнал за тормоза.

Полицията в Саргемин, която отговаря за разследването, ще се съсредоточи по-специално върху „обстоятелствата около училищния живот на детето от началото на учебната година“ и „събития, които може да са се случили в живота ѝ извън учебните часове“. ОЩЕ: Самоубил се заради нервен срив: Бившият издател на "Правда" почина под прозорците на апартамента си