С тази бъркана баница с царевично брашно няма как да сбъркате

Когато ни се хапва нещо домашно, ароматно и лесно за изпълнение, бърканата баница с царевично брашно е точният избор. Смесвате всичко в купа, изливате в тава и печете – без разточване и нерви. Но как да постигнем въздушна вътрешност, леко „кремообразен“ център и златист връх, който ухае на масло?
Защо царевичното брашно е отличен избор за баница?
Царевичното брашно носи леко ядков вкус и прави структурата по-пухкава. В комбинация с кисело мляко и сода се получава стабилно „повдигане“, а яйцата и сиренето дават сочност. Малко олио или разтопено масло осигурява равномерен цвят и предпазва от изсушаване. Така получаваме баничка, която стои лека, но засища приятно.
Необходими продукти
- 2 яйца
- 200 г кисело мляко
- ½ ч.л. сода бикарбонат
- 120 г саламурено сирене, натрошено
- 110 г царевично брашно
- 50 мл олио (или 30 мл олио + 20 г разтопено масло)
- щипка сол и щипка захар (по желание)
- по желание: 1-2 с.л. галета за поръсване на тавата, мак/сусам за финал
Ако харесвате по-плътна текстура, може да добавите 2-3 с.л. пшенично брашно; ако я предпочитате още по-въздушна – увеличете киселото мляко с 1-2 лъжици.
Подготовка на сместа
Разбийте яйцата с щипка сол. В отделна купичка активирайте содата в киселото мляко, изчакайте да шупне и добавете към яйцата. Разбъркайте сиренето и мазнината. Ръсете царевичното брашно на части, като бъркате до гладка, по-гъста кексовидна смес. Целта е сместа да „тече бавно“ от лъжицата – ако е гъста, добавете лъжица мляко; ако е рядка – щипка брашно.
Начин на приготвяне
- Загрейте фурната на 180-190°C. Леко намажете тавата и, по желание, поръсете с галета – това помага за чисто отделяне и лек „подплатен“ дънен слой.
- Изсипете сместа и изравнете. Ако обичате семена, поръсете тънко със сусам или мак.
- Печете 30-35 минути до златисто и суха клечка в центъра. Ако отгоре потъмнява твърде бързо, покрийте с лист хартия и довършете на по-ниска позиция във фурната.
- Изключете, открехнете вратата и оставете баницата 10 минути да „се събере“. Режете на квадрати, докато е още топла и ухае силно.
Полезни тънкости за стабилен резултат
Топли продукти: киселото мляко и яйцата на стайна температура помагат за равномерно надигане.
Сол с мярка: сиренето вече носи соленост; опитайте сместа и коригирайте внимателно.
Мазнина в баланс: смес от олио и малко масло дава вкус и цвят, без риск от прегаряне.
Правилна текстура: сместа трябва да е по-гъста от кексова, но да се разлива. Това гарантира сочен център без глетавост.
Почивката е задължителна: кратката пауза след печене „фиксира“ парчетата и улеснява рязането.
Вариации според вкуса ви
С корички: на дъното на тавата постелете 2-3 сухи кори, полейте тънко с олио и излейте сместа – получава се приятно хрупкав контраст.
Със зеленини: шепа нарязан спанак или пресен лук внасят свежест и цвят. Изцедете добре зелените, за да не разводнят сместа.
По-богата версия: добавете 30-50 г настърган кашкавал отгоре за по-зимен характер.
Фитнес настройка: заменете част от сиренето с извара; получава се по-леко, но запазва сочността.
Чести грешки и как да ги избегнем
Глетав център: пренаситена смес или твърде висока температура. Дръжте 180-190°C и проверявайте с клечка в центъра.
Сух и ронлив резултат: много царевично брашно спрямо течността. Върнете лъжичка кисело мляко в сместа следващия път.
Прегорял връх: само масло отгоре и силен огън. Смесвайте мазнините и печете в средата на фурната.
Пресоляване: сиренето е различно по соленост – оставяйте щипката сол за финал и опитвайте сместа.
С какво да поднесем?
Тази бъркана баница е чудесна топла с айрян или доматен сок. За закуска подхожда с гъсто кисело мляко и резен домат; за следобед – с чаша чай. На следващия ден се затопля бързо: 6-8 минути на 160°C връщат коричката към идеалната хрупкавост.
Смес, тава, печене – толкова е просто. Царевичното брашно дава характер и пухкавост, киселото мляко и содата осигуряват обем, а сиренето пази сочността. С умерена температура и кратка почивка след фурната получаваме надеждна баница, която не може да ви подведе!