Как се приготвя баница с кексова плънка

Всички познаваме баницата – топла, уханна и винаги носеща домашен уют. Този път обаче ще ви покажем нещо различно – баница с кексова плънка. Комбинацията на фините кори и пухкавата, сладка смес е изненадващо добра. Получава се десерт, който изглежда впечатляващо и се приготвя съвсем лесно у дома.

Какво прави кексовата плънка толкова вкусна?

Кексовата смес е по-влажна от класическата яйчено-сирена плънка и при печене „обхваща“ корите, така че вътрешността остава мека, а горният слой – приятно запечен. Получавате сладки, нежни пластове, които се режат чисто и изглеждат ефектно дори в кексова форма.

Необходими продукти

1 пакет фини точени кори (около 400-450 г)

4 яйца

180 г захар

120 мл олио

400 г кисело мляко

220 г брашно (тип 500)

1 пакет бакпулвер (10-12 г)

1 щипка сол

1 ванилия, настъргана кора от 1 лимон

30 г разтопено масло за намазване на корите

По желание за поръсване: пудра захар, смлени орехи

Подготовка на корите и формата

Намажете тънко форма с дупка или обикновена тава с масло. Ако ползвате кексова форма, постелете част от корите така, че да покрият стените и да „висят“ леко навън – после ще ги прегънете навътре за чист ръб. Останалите кори дръжте покрити с кърпа, за да не съхнат.

Приготвяне на кексова плънка

Разбийте яйцата със захарта до еднородност. Добавете олиото на тънка струя. Разбъркайте киселото мляко с бакпулвера, изчакайте да шупне и го прибавете. Пресейте брашното със солта и ванилията и го добавете на два пъти, като разбърквате внимателно с шпатула. Целта е смес с гъстота на кекс, но да се лее – при нужда добавете 1-2 с.л. мляко. Ароматизирайте с лимоновата кора.

Подреждане

Нанесете тънък слой кексова смес на дъното. Сложете 2-3 листа кори, леко набръчкани и намазани с масло, и отгоре разпределете част от сместа. Продължете на редове, докато продуктите свършат, като завършите със смес. Ако ползвате висящи кори по стените, прегънете ги навътре преди последния слой плънка.

Печене и охлаждане

Печете в загрята фурна на 170-180°C (долен + горен реотан, без вентилатор) около 35-45 минути – до суха клечка в центъра и златиста коричка. Ако горният слой бързо покафенява, покрийте хлабаво с лист хартия. Оставете в изключената фурна 5-10 минути, после извадете и охладете върху решетка. Един час почивка помага резултата да стегне и разрезът да е чист.

Поднасяне и вариации

Поръсете с пудра захар. За по-празничен вкус добавете в плънката 50-70 г смлени орехи или шепа стафиди, накиснати и подсушени. Можете да ароматизирате с щипка канела или да включите парченца локум за ориенталска нотка. Ако обичате сиропирани десерти, пригответе лек сироп (1:1 вода и захар, с лимонова кора), кипнете 3-4 минути и охладете. Залейте топлата баница с хладък сироп на тънка струя.

Чести грешки и как да ги избегнем

Твърда баница: сместа е била прекалено гъста или печенето – прекомерно дълго. Дръжте се за ориентировъчните времена и проверявайте с клечка.

сместа е била прекалено гъста или печенето – прекомерно дълго. Дръжте се за ориентировъчните времена и проверявайте с клечка. Суров център: формата е била твърде висока или фурната – силна отгоре. Печете в средата на фурната и при нужда намалете до 170°C.

формата е била твърде висока или фурната – силна отгоре. Печете в средата на фурната и при нужда намалете до 170°C. Разслояване: корите са сухи. Поддържайте ги покрити и използвайте малко масло между редовете.

Полезни съвети за успех от първия път

Изберете кори с надпис „фини“ – поемат по-равномерно влагата. Ако корите са по-сухи, пръснете леко с 2-3 с.л. газирана вода между редовете. За идеална структура се стремете към съотношение приблизително 1 яйце : 100 г течни съставки : 55-60 г брашно. Печете в съд със светло покритие – тъмните тави ускоряват покафеняването. Ако нямате кексова форма, подредете в обикновена тава на „вълни“ и полейте равномерно с плънката – резултатът остава пухкав, а корите стават приятно хрупкави по краищата.

Съхранение и сервиране през деня

Сладката баница стои добре покрита на стайна температура до 24 часа. За по-дълго я приберете в хладилник до 3 дни; преди сервиране я върнете за 10-15 минути на стайна температура, за да омекне. Страхотна е с айрян, кафе или неподсладен чай.

Баницата с кексова плънка е лесен начин да преобразите познат десерт в ефектно угощение. Корите дават фин хрупкав ръб, а вътрешността остава мека и ароматна, без да е тежка. С правилната гъстота на сместа и умерено печене ще получите равномерен разрез и стабилни парчета. Опитайте веднъж и ще ви стане любим номер за гости и празници.