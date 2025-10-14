Войната в Украйна:

Коцев с писмо от ареста до Европейския комитет на регионите: За демокрацията, "Магнитски" и симптомите в България (СНИМКИ)

14 октомври 2025, 18:07 часа 398 прочитания 0 коментара
„Когато демокрацията е атакувана в една държава членка, тя е отслабена в цяла Европа.“ Това заявява кметът на Варна, Благомир Коцев в обръщение към членове на Европейския комитет на регионите по време на Европейската седмица на градовете и регионите в Брюксел, съобщават от от "Продължаваме промяната". Ако не беше несправедливо държан в ареста вече повече от три месеца, днес в Брюксел Благомир Коцев трябваше да бъде като докладчик на заседанието на Комитета днес, отбелязват от партията.

Писмото от ареста е прочетено от общинския съветник от Варна София Колева, след което цялата зала стана на крака и аплодира посланието на Благомир Коцев. От своя страна председателят на групата на "Обнови Европа" в Европейския комитет на регионите Франсоа Декостер се обърна към София Колева и каза да предаде на Благомир Коцев следното: „Неговата битка е наша битка! Надяваме се скоро да се завърне тук сред нас“.

"Магнитски" и свободата

Кметът на Варна отбелязва още в своето писмо, че предложенията за свобода в замяна на лоялност към дискредитирани фигури – включително лица, санкционирани по Закона „Магнитски“ за корупция и злоупотреба с власт, са симптом на по-дълбока криза.

"Изборът, пред който са изправени реформаторите в България днес е между мълчание и почтеност. Ние избрахме почтеност и приемаме последствията от този избор", заявявя още Коцев. ОЩЕ: Адвокат на Благомир Коцев разкри подробности около появилия се таен свидетел

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
