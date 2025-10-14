Войната в Украйна:

Зеленски и финландският президент координираха противовъздушната отбрана на Украйна

14 октомври 2025, 12:54 часа 261 прочитания 0 коментара
Зеленски и финландският президент координираха противовъздушната отбрана на Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че е обсъдил нуждите на противовъздушната отбрана на Украйна с финландския държавен глава Александър Стуб. Двамата са координирали по-нататъшните си действия по отношение на противовъздушната отбрана на Украйна, пише на сайта на украинското президентство.

Една от темите, които са обсъдили двамата в телефонен разговор, са правилните действия, които президентът на САЩ Доналд Тръмп е успял да приложи за освобождаване на заложниците и прекратяване на войната в Газа. Володимир Зеленски и Александър Стуб имат обща визия: правилните стъпки на Америка могат да доведат до прекратяване на войната на Русия срещу Украйна и Зеленски се надява, че Тръмп ще действа по същия начин и в Украйна.

"Няма съмнение, че правилните действия на Съединените щати може да допринесат и за слагане на край на войната на Русия срещу Украйна", заяви украинският лидер, който се очаква да се срещне в петък с Тръмп във Вашингтон.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Финландия Александър Стуб Володимир Зеленски война Украйна противовъздушна отбрана информация 2025
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес