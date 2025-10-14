Зеленски и финландският президент координираха противовъздушната отбрана на Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че е обсъдил нуждите на противовъздушната отбрана на Украйна с финландския държавен глава Александър Стуб. Двамата са координирали по-нататъшните си действия по отношение на противовъздушната отбрана на Украйна, пише на сайта на украинското президентство.

Една от темите, които са обсъдили двамата в телефонен разговор, са правилните действия, които президентът на САЩ Доналд Тръмп е успял да приложи за освобождаване на заложниците и прекратяване на войната в Газа. Володимир Зеленски и Александър Стуб имат обща визия: правилните стъпки на Америка могат да доведат до прекратяване на войната на Русия срещу Украйна и Зеленски се надява, че Тръмп ще действа по същия начин и в Украйна.

"Няма съмнение, че правилните действия на Съединените щати може да допринесат и за слагане на край на войната на Русия срещу Украйна", заяви украинският лидер, който се очаква да се срещне в петък с Тръмп във Вашингтон.