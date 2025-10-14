Прокси война между САЩ и Китай се разгоря, но не в Тайван (ВИДЕО)

Седем войни спрях. Осем войни спрях - вероятно постоянните лакърдии на американския президент Доналд Тръмп в напъните му да спечели Нобелова награда за мир са стигнали до огромно количество хора. Но в момента, в Азия се оформя поредна война - и изглежда тя е още един епизод от глобалното противопоставяне на Китай и САЩ.
Става въпрос за напрежението между Пакистан и Афганистан, което ексалира във военни сблъсъци. На 9 октомври Пакистан нанесе въздушни удари, включително в Кабул, с цел да убие лидера на пакистанските талибани - режимът в Афганистан обаче заяви, че той е жив. След това обаче Афганистан отвърна с атаки по гранични постове, в общо 7 провинции - и резултатът е множество жертви. Reuters цитира пакистанското министерство на отбраната за резултата: 200 убити талибани през почивните дни (11-12 октомври), докато афганистанските власти казват, че са убили 58 пакистански войници, а Исламабад твърди, че пакистанските военни жертви са 23. А линията на боеве е линията Дюран - граница, начертана през 1893 г. от британския дипломат Мортимър Дюран. Тя разделя на две земите на пущините - семейства, племена и цели кланове се озовават от противоположните страни на новата линия. Афганистан никога не я призна за легитимна, разглеждайки я като символ на колониална несправедливост - и именно този нерешен проблем предизвиква периодично боеве.
Pakistan and Afghanistan are teetering on the brink of war, while behind them, the U.S. and China clash over rare earth metals— NEXTA (@nexta_tv) October 14, 2025
Videos circulating online show ancient Soviet missiles — R-17 (SCUD B) and 9M21F (“Luna-M,” FROG-7) — being transported along Afghan roads. These relics… pic.twitter.com/a04Q8e5DVF
Още: Бясна стрелба и сблъсъци: Военни действия между Пакистан и Афганистан (ВИДЕО)
От колониализма на миналото към този на бъдещето
Сега обаче не става въпрос само за родина и кръв - отново на дневен ред са парите. Защото новите боеве идват точно след като Пакистан подписа сделка за 500 милиона долара с американската компания US Strategic Metals за добив на редкоземни елементи – такива, които са критични за американската отбранителна индустрии и производството на ключови оръжия и системи: от F-35 до ракетни системи. С този договор Китай на практика загуби монопола си върху един от най-големите потенциални доставчици - САЩ.
Китайската реакция - считано от 1 декември, Пекин въвежда експортни лицензи за технологии за добив на редкоземни елементи – ход, който директно засяга Исламабад, тъй като находищата на Пакистан разчитат на китайско оборудване. Пекин отхвърли обвиненията в натиск върху Пакистан, настоявайки, че новите мерки за контрол на износа на редкоземни елементи "не са насочени към конкретна държава". В действителност това е демонстрация на това кой все още контролира световния пазар на редкоземни елементи - и то точно, когато се стигна и до военни действия, коментира беларуската опозиционна медия NEXTA.
Още: Тръмп ще спира девета война: Да се готвят Афганистан и Пакистан