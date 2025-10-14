Седем войни спрях. Осем войни спрях - вероятно постоянните лакърдии на американския президент Доналд Тръмп в напъните му да спечели Нобелова награда за мир са стигнали до огромно количество хора. Но в момента, в Азия се оформя поредна война - и изглежда тя е още един епизод от глобалното противопоставяне на Китай и САЩ.

Става въпрос за напрежението между Пакистан и Афганистан, което ексалира във военни сблъсъци. На 9 октомври Пакистан нанесе въздушни удари, включително в Кабул, с цел да убие лидера на пакистанските талибани - режимът в Афганистан обаче заяви, че той е жив. След това обаче Афганистан отвърна с атаки по гранични постове, в общо 7 провинции - и резултатът е множество жертви. Reuters цитира пакистанското министерство на отбраната за резултата: 200 убити талибани през почивните дни (11-12 октомври), докато афганистанските власти казват, че са убили 58 пакистански войници, а Исламабад твърди, че пакистанските военни жертви са 23. А линията на боеве е линията Дюран - граница, начертана през 1893 г. от британския дипломат Мортимър Дюран. Тя разделя на две земите на пущините - семейства, племена и цели кланове се озовават от противоположните страни на новата линия. Афганистан никога не я призна за легитимна, разглеждайки я като символ на колониална несправедливост - и именно този нерешен проблем предизвиква периодично боеве.

Pakistan and Afghanistan are teetering on the brink of war, while behind them, the U.S. and China clash over rare earth metals



Videos circulating online show ancient Soviet missiles — R-17 (SCUD B) and 9M21F (“Luna-M,” FROG-7) — being transported along Afghan roads. These relics… pic.twitter.com/a04Q8e5DVF — NEXTA (@nexta_tv) October 14, 2025

От колониализма на миналото към този на бъдещето

Сега обаче не става въпрос само за родина и кръв - отново на дневен ред са парите. Защото новите боеве идват точно след като Пакистан подписа сделка за 500 милиона долара с американската компания US Strategic Metals за добив на редкоземни елементи – такива, които са критични за американската отбранителна индустрии и производството на ключови оръжия и системи: от F-35 до ракетни системи. С този договор Китай на практика загуби монопола си върху един от най-големите потенциални доставчици - САЩ.

Китайската реакция - считано от 1 декември, Пекин въвежда експортни лицензи за технологии за добив на редкоземни елементи – ход, който директно засяга Исламабад, тъй като находищата на Пакистан разчитат на китайско оборудване. Пекин отхвърли обвиненията в натиск върху Пакистан, настоявайки, че новите мерки за контрол на износа на редкоземни елементи "не са насочени към конкретна държава". В действителност това е демонстрация на това кой все още контролира световния пазар на редкоземни елементи - и то точно, когато се стигна и до военни действия, коментира беларуската опозиционна медия NEXTA.

