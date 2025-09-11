Как да си направите мариновани зелени домати като тези от едно време

Искате ли да опитате отново маринованите зелени домати от едно време. Всеки, който някога ги е опитвал, едва ли може да забрави уникалния им вкус. Трилитрови и петлитрови буркани с едри зелени плодове, зърна черен пипер, дафинови листа и една яркочервена шушулка лют пипер - това включва бабината рецепта за приготвяне на вкусни зелени мариновани домати.

Вкусни мариновани зелени домати - рецептата на баба

Приготвянето на тази туршия има своята малка тайна: най-вкусните домати са тези, които са все още зелени отвън, но вече са започнали да розовеят отвътре.

За приготвянето на един 3-литров буркан от тази туршия са ви необходими следните съставки: 2 кг зелени домати; половин или цяла малка люта чушка; 2 дафинови листа; 6-8 грахчета бахар; 12-15 зърна черен пипер; 2 литра вода (приблизително); 100 гр сол; 100 гр захар; 1 чаена лъжичка оцетна есенция.

Първата стъпка от изпълнението на тази рецепта включва приготвянето на бурканите и зеленчуците. Бурканът трябва да се измие със сода бикарбонат (това е стар бабин метод) и да се стерилизира.

Поставете зърната черен пипер, дафиновия лист и шушулката лют пипер на дъното на буркана. Измийте добре доматите. Напълнете буркана с тях до гърлото. Напълнете буркана до горе с вряла вода и покрийте с предварително преварения капак. Оставете така за 3-4 минути. Изцедете водата и измерете обема. Добавете още 100 мл за всеки случай.

Добавете сол и захар в съотношение 50 гр на литър вода. Оставете саламурата да заври. Изсипете я обратно в буркана, добавете оцет и затворете бурканите. Обърнете ги с капачките надолу и ги увийте в одеяло, докато изстинат. След това ги приберете за съхранение на тъмно място.

Най-вкусните мариновани зелени домати като от едно време са готови. Добър апетит!

Няколко съвета за приготвяне на мариновани зелени домати

За мариноване трябва да избирате само добри, невредими, твърди домати от един и същи сорт и размер. Най-вкусна става туршията с домати, който са все още зелени отвън, но вече са започнали да зреят.

Големите и месести домати се мариноват най-добре след нарязване. За украса можете да добавите зелена чушка и лучени кръгчета в буркана.

Приготвените по тази рецепта домати се получават много ароматни заради прибавеното малко количество оцет (почти не се усеща). В резултат на това доматите са много нежни на вкус, саламурата е много ароматна, тъй като оцетът не убива всички аромати на подправките.

