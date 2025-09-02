Мариновани домати с чушки за зимата: Най-лесната и вкусна рецепта

Сезонът на домашно приготвените туршии е в разгара си и ако търсите рецепта, която ще изненада цялото семейство, обърнете внимание на маринованите домати с чушки. Това е просто и лесна за изпълнение рецепта, благодарение на която се получава невероятно вкусна туршия.

Рецепта за мариновани домати с чушки за зимата

За да приготвите това вкусно ястие, не са ви необходими много съставки.

За един литров буркан ще ви трябват:

малки домати

чушки (най-добре е да използвате червени или жълти за наситен цвят)

1-2 скилидки чесън

1 супена лъжица оцет 9%

2-3 листа от касис

1 чадърче копър

5 зърна черен пипер

За саламурата ще ви трябват:

450 мл вода

1 супена лъжица сол (без връх)

3 супени лъжици захар

Рецепта стъпка по стъпка, която всеки може да направи

Процесът на приготвяне не е сложен, но изисква внимание към детайлите. Първо, подгответе бурканите: те трябва да бъдат добре измити със сода и стерилизирани. Капачките също трябва да бъдат предварително сварени, за да се осигури плътно затваряне.

Поставете чесън, копър, листа от касис и зърна черен пипер на дъното на всеки подготвен буркан . Това е основата, която ще изпълни доматите ви с невероятен аромат. След това подредете плътно доматите, редувайки ги с парченца чушка. Не пестете от чушката - колкото повече, толкова по-богат е вкусът на туршията.

Пригответе саламурата: сварете вода в тенджера, добавете сол и захар и разбъркайте, докато се разтворят напълно. Залейте доматите с вряща саламура и оставете за 10 минути, за да се затоплят добре. След това внимателно отцедете водата. Сварете отново същата саламура, добавете оцет и отново напълнете бурканите до самия връх.

Стерилизацията е ключовата стъпка. Поставете бурканите в тенджера с гореща вода, с кърпа на дъното. Стерилизирайте еднолитровите буркани за около 15 минути от момента, в който водата заври. Това ще гарантира, че вашите консерви ще издържат цяла зима.

Веднага след стерилизацията обърнете бурканите с дъното нагоре и ги увийте в одеяло. Оставете ги в това положение, докато изстинат напълно.

Още тънкости при приготвянето на мариновани домати: Преди консервиране всички зеленчуци и билки трябва да бъдат добре измити, а бурканите и капачките трябва да бъдат стерилизирани. За да предотвратите спукването на доматите по време на консервирането, предварително направете няколко дупки в дъното на зеленчуците като използвате клечка за зъби.

