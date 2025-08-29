Като от едно време: Уникална рецепта за сладкиш с праскови

Надали има човек, който не обича сочния вкус и великолепния аромат на прасковите. Неслучайно те са едни от най-любимите летни плодове, които не само вкусни, но и изключително полезни за здравето. Разбира се, тяхната сладост ги прави перфектна съставка за приготвяне на различни десерти. Ето защо днес ще ви представим уникална рецепта за вкусен сладкиш с праскови, чийто вкус ще ви върна може би десетилетия назад - там, в кухнята на любимата баба.

Рецепта за сладкиш с праскови

Съставки:

4-5 зрели праскови

200 гр захар

150 гр масло или маргарин

3 яйца

200 гр брашно

1 бакпулвер (10 гр)

1 ванилена захар

Щипка сол

Пудра захар за поръсване (по желание)

Начин на приготвяне:

Измийте, обелете и нарежете прасковите на тънки филийки или парчета. Оставете ги настрана. В купа разбийте яйцата заедно със захарта и ваниловата захар до получаване на пухкава смес. Добавете разтопеното масло и разбъркайте добре.

В друга купа пресейте брашното с бакпулвера и щипка сол. Постепенно добавете към течната смес, като бъркате внимателно до получаване на гладко тесто.

В предварително намаслена и набрашнена форма (или върху хартия за печене) излейте тестото. Наредете парчетата праскови отгоре. Печете в предварително загярат фурна на 180 градуса за около 40-45 минути или докато клечката за зъби излезе суха.

Оставете да изстине и поръсете с пудра захар. Можете да сервирате както топъл, така и студен.

Ползи от прасковите за организма

Прасковите са изключително ценен плод, богат на витамини, минерали и антиоксиданти. Те предлагат множество ползи за здравето, включително:

1. Голямо количество витамин C

Както знаете, този витамин подпомага имунната система, предпазва от инфекции и ускорява заздравяването на рани.

2. Имат антиоксидантни свойства

Пулпата съдържа каротеноиди и флавоноиди, които борят свободните радикали и предпазват клетките от увреждания.

3. Подобряване на храносмилането

Прасковите съдържат диетични фибри, които подпомагат работата на червата и регулират храносмилателната система.

4. Поддържане на кожата

Заради витамините и антиоксидантите, прасковите поддържат кожата свежа и млада.

5. Хидратация

Високото съдържание на вода ги прави ефективен начин за попълване на течности в организма, особено през летните месеци.