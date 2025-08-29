Жертвите след руската атака в Киев пак се увеличиха. Щети и по посолството на Азербайджан

Загиналите след унищожителната комбинирана руска въздушна атака срещу украинската столица Киев от малките часове на 28 август вече станаха 23-ма. Сред тях има 4 деца, едно от които е било на 2 годинки. То е родено по време на друга руска атака с дронове и ракети. Информацията за увеличилите се жертви представи в официалния си канал в Телеграм Тимур Ткаченко, ръководител на военновременната администрация на Киев.

Жертвите станаха факт основно защото Русия срина пететажна жилищна сграда в Дарницкия район на Киев. Късно снощи Ткаченко каза, че убитите са 22, но след полунощ беше извадено още едно тяло изпод развалините - Още: Русия устрои кървава баня в Киев с дронове и ракети, Украйна пали нови руски рафинерии (ВИДЕО)

Според изнесените от Ткаченко данни, че в резултат на руския терор щети и поражения има по 225 жилищни сгради в Киев. Заедно с нежилищни сгради, гаражи, дворове и обществени сгради са регистрирани щети във всички райони на столицата. Районните администрации вече са преброили над 5400 счупени прозорци. Почти 4000 са в Голосеевския район на столицата, добави Ткаченко.

Почти 800 пожарникари и спасители и 162 единици техника са участвали в отстраняването на последствията от руската въздушна атака. Общо Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна, заедно с работници от комуналните услуги, са отстранили над 2060 кубически метра боклук и отломки от пострадалите райони, посочва Ткаченко.

Щети по още една дипломатическа мисия

Освен руския удар и нанесените щети срещу дипломатическата мисия на ЕС в Киев, щети има и по сградата на азербайджанското посолство в украинската столица. Човешки жертви няма, съобщава азербайджанското външно министерство.

"При експлозията на една от ракетите сградата на азербайджанското посолство в Украйна е повредена от ударната вълна. Някои прозорци са счупени, на покрива на консулския отдел са се появили пукнатини", се казва в изявлението.

