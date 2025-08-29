Смърт на пътя след отнето предимство: Близки на загиналия Александър с протест във Варна за ефективна присъда

Протестно шествие в памет на Александър Маринов, който загуби живота си след катастрофа във Варна, ще се проведе в морската столица на 30 август, събота, от 18.30 часа. Тогава се отбелязва Александровден. 25-годишният мъж загина преди почти три месеца. Сега организаторите настояват за "справедлива и ефективна присъда", както и за "повече внимание към безопасността по пътищата и уеажение към човешкия живот".

Отнето предимство

Александър загуби живота си след отнето предимство. "Безумна, непростима маневра, която уби един невинен младеж", каза пред "Радио Варна" майка му Албена.

В 12.30 часа утре в храма "Света Петка" във Варна, където е бил кръщаван младият мъж, ще бъде отслужена заупокойна литургия.

Мирното шествие в памет на Александър Маринов започва в 18.30 часа на кръстовището на бул. "Цар Освободител" и улица "Поп Димитър", където ще бъдат положени цветя, след което ще се отправи към Катедралния храм и паметника на моториста на панорамната площадка в кв. "Галата".

Промените в закона - "закъснели", смята майката на Александър

Промените в Закона за движение по пътищата са закъснели, категорична е Албена. "Да спрем да приписваме чужда вина на убитите на пътя, да не останат те само една гола статистика", призова майката на Александър.

"Идеята на мирното шествие е виновното лице да си понесе нужната отговорност, а не подигравателни условни присъди", добави тя.

Вече е поставен знак за забрана на обратния завой на кръстовището на бул. "Цар Освободител" и улица "Поп Димитър" - резултат след отправени искания на Албена Димитрова към общинската комисия по безопасност на движението. Предстои там да се поставят камери, както и каменни прегради на мястото на колчетата, каза още тя.

"Този протест е насочен не само към паметта на нашия приятел, а и към всички участници в движението по пътищата", подчерта един от приятелите на Александър Маринов. "Алекс беше един добър човек, добър приятел, който винаги подкрепяше и помагаше! Той беше една добра част от обществото, едно огледално отражение на доброто. Човек, който никога не се занимаваше с нищо лошо - лъчезарен, истински, чист човек".

Представители на мото клуб „Wild Crows MCC“, близки и приятели на отишлия си 25-годишен младеж ще се съберат, за да положат цветя в негова памет.

